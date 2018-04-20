В Алтайском крае за первый квартал 2018 года был увеличен ввод жилья в 2,3 раза, причем положительная динамика отмечается во многих городах и районах региона, пишет "Алтайская правда" со ссылкой на краевое Минэкономразвития.
За первый квартал этого года было построено 3058 новых квартир общей площадью 210 тысяч кв. метров. В Алтайкрайстате подчеркивают, что это в 2,3 раза больше, чем в январе-марте 2017-го.
Из общего количества индивидуальными застройщиками построено и введено в действие 90,6 тысячи кв. метров жилых домов. Этот показатель в 2,4 раза больше уровня соответствующего периода прошлого года.
Увеличение ввода жилья отмечается в 32 муниципальных районах и 7 городских округах края. В Барнауле введено более 70% общего объема жилья, или 147,8 тысячи кв. метров, что в 2,7 раза больше, чем в аналогичном периоде 2017 года.
Темпы роста ввода жилья отмечаются в Яровом, Белокурихе, Заринске, а также в Краснощековском, Бийском и Курьинском районах.
По состоянию на 1 марта 2018 года выдано 3,2 тысячи ипотечных кредитов на сумму 4,1 млрд рублей, что в 2,3 раза больше, чем в 2017 году в этот же период.
Комментарии
Эта статистика не говорит какой мрак возводится по факту в городах.
Если не дешевеет, то ерунда