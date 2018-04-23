21 апреля Барнаульская водяная компания представила новинку – воду "Легенда жизни" Спорт", которая рекомендована при физических и эмоциональных нагрузках.
Отличительная особенность воды "Легенда жизни" Спорт" заключается в идеальной концентрации кальция, магния и калия. Оптимальное соотношение макроэлементов (Ca²+ : Мg²+ : K+ = 1 : 0,6 : 0,2) и их содержание в воде достигается за счет высокой точности технологического процесса производства "Легенды". Благодаря этой формуле вода "Легенда жизни" Спорт":
- Способствует эффективному восстановлению организма после физической нагрузки и силовых тренировок;
- Восполняет дефицит магния, калия и кальция во время занятий спортом;
- Увеличивает физическую работоспособность;
- Утоляет жажду.
Процесс производства новой воды для спорта основан на рекомендациях ВОЗ и собственных лабораторных исследованиях Барнаульской водяной компании. "Легенда жизни" Спорт" - это вода высшей категории качества, которая содержит в оптимальной для организма концентрации макроэлементы:
- кальций — стимулирует работу мышц;
- магний — расслабляет мускулатуру и расширяет сосуды, обладает антистрессовыми свойствами;
- калий — нормализует сердечную деятельность, активно участвует в проводимости нервных импульсов мышцам.
Процессы обмена калия и магния в организме настолько связаны, что при снижении уровня магния в крови усиливается потеря калия, который затем весьма трудно восстановить на фоне дефицита магния. Эти макроэлементы уменьшают последствия стресса и готовят организм к новым физическим нагрузкам.
Вода "Легенда жизни" Спорт" дополнительно обогащена селеном - природным антиоксидантом. Селен защищает организм от стресса и стимулирует физическую работоспособность.
Тренировки и занятия любым видом спорта приводят к потери жидкости и дефициту полезных макро- и микроэлементов. Поэтому вода "Легенда жизни" Спорт" лучше всего подходит людям, которые занимаются спортом, фитнесом или ведут активный образ жизни. "Легенда жизни" Спорт" предназначена для утоления жажды, приготовления спортивного питания и регулярного употребления без ограничений по состоянию здоровья.
Вода "Легенда жизни" Спорт" выпускается в объеме 0,7 литра. Бутылка оснащена специальной крышкой с защитным колпачком и мембранным клапаном.
1. По рекомендации ВОЗ, необходимо ежедневно выпивать 30 мл воды на кг веса тела (другие жидкости в суточном объеме не учитываются).
2. Рекомендуется основной объем воды выпивать в первой половине дня.
3. Вода, выпитая на тренировке, не учитывается в суточном объеме. В зависимости от интенсивности тренировки, объем необходимого количества воды может варьироваться от 0,5 до 1,5 литра.
4. Основное правило питьевого режима — не игнорировать чувство жажды и выпивать столько воды, сколько хочется.
Заказать воду "Легенда жизни" Спорт" можно по телефонам в Барнауле 8 (3852) 777-777, в Бийске (3854) 400-000 и на сайте www.777-777.org
Прямая трансляция с презентации воды "Легенда жизни" Спорт" - на канале Youtube, а также в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".