Фото: barnaul.org
Спецтехника очищает дороги и тротуары Барнаула от пыли — за минувшие сутки с улиц на полигон было вывезено более 200 тонн придорожного смета, сообщили в пресс-центре городской администрации.
В мэрии уточняют, что автопарк дорожной службы в настоящее время насчитывает более 50 единиц вакуумной и подметально-уборочной техники. Это и городские "пылесосы" ВКМ 2020, ЭД 244, и прицепные установки ПУМ и ПУМ-001 "Магистраль", и подметально-уборочные машины КО-326.
Эти машины работают и в дневное, и в ночное время во всех районах краевой столицы.
Комментарии
Откуда берётся грязь на дорогах и пыль на улицах и в помещениях? Быдловодители паркуются на почве, переносят её на колёсах автомобилей на проезжую часть, грязь там остаётся, её часть высыхает и разлетается пылью. Так что эти работа этих пылесосов - всё равно, что воду в сито лить. Должен быть тотальный и работающий запрет на парковку на почве, в любом её виде.
13:40) Узколобенький,а про песчано солевую смесь,которую тоннами высыпают зимой на тротуары и дороги,ты не подумал???? Или не чем????
20.04.2018 13:40
Vanadiy2014
бред написал... всю зиму сыпят, летом убирают.
бред написал... всю зиму сыпят, летом убирают.
Всё лето убирают то, что всю зиму сыпали? Это ли не бред?
20.04.2018 13:49
Vanadiy2014
Всё лето убирают то, что всю зиму сыпали? Это ли не бред?
всю зиму сыпят песок, летом его убирают. где бред? глаза протри да таблетку выпей.
20.04.2018 14:06
- гость -
Всё лето убирают то, что насыпали за зиму? Либо мне действительно следует протереть глаза, ибо я не вижу слоя песчано-соляной смеси на дорогах толщиной эдак сантиметров в 30. Либо тебе следует прекратить нести чушь.
Я дурак или тот, кто использует крутящиеся щетки для "уборки" улиц? В чем смысл, поднять пыль и грязь в воздух, чтобы она осела в другом месте?
Никто не дурак, тут просто или превращение в быль путинских мультиков или дорожные пылесосы в достаточных количествах, мы выбраил Путина с мультиками, ведь там так красиво и патриотично все выглядит, так что глотаем пыль господа.