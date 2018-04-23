Пожалуй, нет людей, равнодушных к цветам. Кто-то предпочитает розы, другим по душе ромашки, третьи обожают орхидеи. Сегодня в цветочных магазинах есть предложения на любой вкус и цвет. Букеты в подарок, сложные композиции, растения для дома. Выбор огромный. И очень часто сложно справиться без специалиста. Какие букеты в тренде, есть ли мода на мужские композиции, стоит ли дарить комнатные растения, как выбрать цветок в горшке для дома, порталу Amic.ru рассказала флорист сети магазинов "ФитоМаркет" Наталья Шайдт.

- Наталья, ваша работа действительно настолько легкая и красивая, как это кажется нам, обывателям?

- Работа флориста интересна. Ты несешь людям красоту, и всегда должно быть настроение отличное, плохое настроение оставляешь дома. Это творческая работа. Хотя все профессии творческие, смотря как к ней подходить. Однако, действительно, наша работа внешне может выглядеть легкой, но есть много подводных камней. Это может быть брак в товаре, а еще мы целый день на ногах, исколотые руки, появляется аллергия.

- Есть мода на цветы?

- Нет. Цветы все всегда в тренде, начиная от полевых, заканчивая благородными цветами. Единственное – раньше флористика не была у нас развита. Это было так... местичково. А сегодня мы все больше обращаемся к американской флористике.

Это своего рода новая методика сборки букетов и композиций. Более естественные букеты. Если раньше была мода на "дорого-богато", то сейчас в тренде легкость, воздушность. В композиции больше растрепанности. Упаковка тоже меняется. Фактура, цвета благородные. Также в моде европейский стиль. Но он больше относится к выставкам, оформлению. Он не для торговли, а для декора.

- Самые сложные дни для вас — это 8 марта, 1 сентября?

- Да, эти праздники. Раньше еще 14 февраля было непростым, но сегодня этот праздник уже отходит. А к 8 марта мы морально настраиваемся. Весь день на ногах. А иногда и всю ночь. Надо оформить витрину, собрать композицию, чтобы утром пришли мужчины и все было готово.

- Есть любимые сочетания, цветы?

- Мой любимый цветок — тюльпан. Сейчас очень много сортов, раньше такого не было. И с возрастом я стала больше любить глубокие, насыщенные цвета в композициях. Марсаловые цвета — это мой космос. Часто спрашивают бордовые розы, мужчины многие других цветов просто не признают. Нежные композиции тоже пользуются спросом. Сейчас очень модные монохромные букеты, растяжки. Не пестрые букеты, а сложные палитры. Подбираешь сложную гамму. Чем сложнее задача, тем интереснее ее решать.

- А когда приходит клиент и говорит, например, мне нужен букет, допустим, для мамы. Придумайте сами что-нибудь.

- Это дело опыта. Если ты работаешь год, то, возможно, будут сложности. А если как я, десять лет, то у тебя уже есть картина в голове. Но необходимо уточнить: что мама больше любит, какие цветы, какую цветовую гамму выбираем: нежные тона или насыщенные.

У меня есть клиент, которому я давно собираю букеты. Он очень интересно делает заказы. Звонит и говорит: букет для бизнес-леди такого-то возраста. И он просто дает набор характеристик, каким должен быть букет. Другими словами, он сразу задает настроение несколькими словами. Он говорит, а я сразу вижу, что ему надо. Но таких клиентов немного.

- С женщинами более-менее понятно, а есть мода на мужские букеты?

- Да, есть. В основном букеты дарят партнерам по работе. Редко бывает, чтобы пришла женщина и заказала своему мужчине букет. Но я считаю, что мужчинам надо дарить букеты, они радуются не меньше, чем женщины.

Мужские букеты строгие, монохромные. Без хаотичности. И сборка должна быть четкой, графичной. Цвет может быть разным: бордовый, фиолетовый, зеленый, белый, оранжевый, сиреневый.

Конечно, ромашка для мужчины не очень пойдет. А вот розы темного цвета – вполне. Антуриум — это тоже, я считаю, мужской цветок.

- Говорят, что не бывает двух одинаковых букетов.

- Сто одна роза — это не букет. Если ты просто "состряпал" стандартный набор цветов — это тоже не букет. Тогда они могут быть одинаковыми. А вот когда есть идея, есть продуманность, настроение, когда ты понимаешь, для кого ты делаешь букет, тогда второй раз такой же букет ты не повторишь.

- Можно ли дарить людям комнатные растения?

- Надо знать человека. Если он любит их, то почему нет. В Европе комнатные растения дарят как обычные букеты. После первого цветения их выбрасывают. Если человек, допустим, любит и разводит орхидеи, то такой подарок будет уместным и желанным.

- Как выбрать комнатные растения для себя?

- Надо ориентироваться на климатические условия в доме: сухо, сыро, солнечно или темно. Если света мало, то какие-то виды растений уже так просто не приживутся. Если вы часто уезжаете в командировки, в путешествия, то не надо брать растения, которые нуждаются в ежедневной поливке.

Ну и не стоит неопытному садоводу брать сложные виды, экзотику, которая нуждается в особом уходе.

- Есть то, что вы не любите в своей работе?

- Я не люблю, когда цветы, разные по статусу, ставят в один букет. Например, розы и хризантемы. Не должна быть путаница сословий. Это обесценивает цветы, они теряются.

Но должна сказать, что у наших клиентов есть вкус. Многие хотят авторские букеты. Меняется ассортимент, стали больше привозить экзотики. Приходят и говорят: надоели розы, надоели хризантемы, лилии. Хочется чего-то другого, необычного.

- А если как раз и тянет на такую экзотику?

- Тогда надо заранее почитать про это растение, проконсультироваться со специалистами, получить все рекомендации по уходу.

- А на комнатные растения есть мода?

- Ну вот как в срезе появилась экзотика, так и здесь. Берут в основном экзотику. Герань уже никто не купит, да и фиалки тоже. Только если любители, кто их разводит. Было у нас одно растение, которое очень необычно выглядело, его сразу же забрали. Неважно, говорят, как за ним ухаживать, потом почитаем.

- Что надо знать людям, которые покупают сложные в уходе растения?

- Почитать о нем, соблюсти дома все условия для него. Вообще, должна быть любовь к растениям. Именно из этого стоит исходить, а не из того, что это растение прекрасно впишется в мой интерьер. Если вы хотите выбрать растение для дома, то я спрошу, что вам нравится: цветущие или нет, сколько света в квартире, сможете ли вы его поливать каждый день и так далее. Даже если вы хотите цветущее растение, но мало света в квартире, всегда можно найти выход. Например, установить дополнительную подсветку.

К комнатным растениям, к каждому растению должен быть индивидуальный подход. Но есть общие рекомендации. Например, зимой умеренный полив, надо больше опрыскивать, летом полив увеличивать. Всем растениям нужен яркий рассеянный свет без прямых солнечных лучей, исключения — кактусы. Все остальные не любят обжигающие лучи.

За срезанными цветами уход такой: когда приносим домой цветы, делаем свежий срез. Лучше это делать в воде. Тогда цветы простоят намного дольше.

- А как же советы про то, что надо добавить сахар или аспирин?

- Это в прошлом. Если это привозной цветок, который выращивается на специальных химикатах, то для него есть специальный порошок, его и добавляют в воду. Потому что цветок на нем выращен. И таким образом получается естественная среда, и это продлевает жизнь растениям.

Главный совет: лучше покупать цветы в магазине, где есть специалист, который может проконсультировать, рассказать про особенность растения, как за ним правильно ухаживать, что нельзя делать, а что, наоборот, необходимо делать, чтобы растение росло и радовало вас.

Сеть магазинов "ФитоМаркет": ул. Гоголя, 41, С-Батора, 19а, Никитина 47, Ленина 45.