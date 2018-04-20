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Долг в размере более 7 миллионов рублей перед 315 работниками погасило руководство ОАО "Алтайский моторный завод" после вмешательства прокуратуры.
Как сообщили в краевом надзорном ведомстве, долг перед сотрудниками возник за февраль текущего года.
По инициативе прокурора в отношении директора завода было возбуждено дело об административном правонарушении по части 7 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение).
Материалы были направлены в Государственную инспекцию труда. Также в адрес руководителя предприятия было внесено прокурорское представление с требованием об устранении нарушений прав граждан.
В данный момент задолженность по заработной плате на сумму более 7 миллионов рублей погашена в полном объеме.
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