В Мурманской области пассажиры теплохода "Клавдия Еланская" оказались запертыми на борту корабля из-за шторма, сообщает RT.
Как уточняется, в течение недели теплоход, следующий по маршруту Мурманск — Островной, не мог отправиться в рейс из-за того, что в Островном шторм снес причал — не было возможности пришвартоваться.
В настоящее время судну удалось добраться до Островного, однако корабль все равно не может пристать к берегу, теперь уже из-за волнения на море.
Всего на борту находятся 42 пассажира. "Люди с грудными детьми, женщина с диабетом, которая нуждается в инъекциях инсулина, а также девушка в положении. Все это время пассажирам каждый день говорили, что уже "завтра" теплоход отправится в путь", — рассказала пассажирка.
По ее словам, Мурманское морское пароходство разрешило пассажирам жить на корабле, однако людям пришлось питаться за свой счет.
Комментарии
одним словом россия - наша раша )