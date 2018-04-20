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51-й день весны: на Алтае установился снежный покров до 11 сантиметров

, ИА "Амител", Александр Шелягин
При этом в пятницу в регионе ожидается существенное потепление

Фото: vk.com/rubcovsk_incident

Снежный покров высотой до 11 сантиметров установился в южных районах Алтайского края в ночь на 20 апреля, рассказала порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

"В ночь на 20 апреля в южных и предгорных районах местами установился временный снежный покров высотой от одного до пяти сантиметров, а в Краснощековском и Солонешенском районах до 9-11 сантиметров", — отметила собеседница.

Между тем жители южных территорий региона активно делятся снимками с заснеженными пейзажами, размышляя на тему того, что на календаре, между тем, 51-й день весны.

В то же время отметим, что с 20 апреля в Алтайском крае начинается существенное потепление, которое продлится до середины следующей недели.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

20.04.2018 13:19
АБОРИГЕН

Не удивляет.
Проживая в Южном Казахстане был свидетелем того, как в конце мая ночью выпало снега на 20 сантиметров и это при том что уже отцвела степь с маками и тюльпанами, выгорела трава от 40 градусной, жары а народ уже месяц как открыл купальный сезон.

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20.04.2018 13:40
гость

Ой, удивили! Апрель!
В 1971 году 5 июня по всему краю шел снег. И это не первый и не последний раз.СИБИРЬ-матушка.

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