Возбуждено уголовное дело по факту причинения 15-летней жительнице Барнаула химического ожога лица, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
По данным следствия, днем 10 апреля 2018 года в городе Барнауле несовершеннолетняя девочка возвращалась из школы домой по улице Антона Петрова. Под окнами одного из домов неизвестный плеснул ей в лицо неустановленной жидкостью, предположительно, кислотой.
"В результате школьница получила химический ожог кожи лица I-II степени, что является тяжким вредом здоровью", — отмечается в сообщении ведомства.
В настоящее время ведется поиск неустановленного лица, причастного к совершению преступления. Проводится судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются потерпевшие и свидетели произошедшего.
Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Ранее в ГУ МВД по Алтайскому краю сообщили, что проведен поквартирный обход дома, из окна которого могли выплеснуть жидкость. Сотрудники полиции изымают записи с расположенных вблизи камер. Участковые уполномоченные устанавливают возможных очевидцев, а также все обстоятельства происшествия. Ситуация находится на личном контроле начальника УМВД России по городу Барнаулу.
Комментарии
А тех кто родителей посылал искать придурка, привлекут к ответственности? Его служба должна закончиться ,погоны сняты
Надеюсь найдут гада