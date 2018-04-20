Путевки в детские сады Барнаула родителям будут выдавать по-новому

Новая процедура выдачи путевок в детские сады введена в Барнауле в 2018 году. Как сообщила начальник отдела дошкольного образования Ирина Синенко, теперь после распределения мест в детских садах родителям не придется идти в комитет по образованию города и выстаивать огромные очереди, чтобы получить путевку на руки.
Теперь детский сад автоматически получает путевку на ребенка, и родителей ждут непосредственно в учреждении для полного оформления.
"Если раньше родители должны были прийти в комитет по образованию города Барнаула, получить здесь путевку и потом идти оформляться в детский сад, то сейчас мы сделали так, что в каждом детском саду имеется доступ на выдачу путевки. И если родители увидели своего ребенка в списках распределения, то они уже приходят непосредственно в детский сад для получения путевки", — сообщила Ирина Синенко.
Во всех детских садах родителей будущих воспитанников будут ждать с 14 мая по 29 июня по понедельникам, средам и четвергам с 9-00 до 16-00.
При этом, по словам Синенко, ажиотажа в детских садах также не ожидается. Предполагается, что администрация дошкольного учреждения свяжется с родителями ребенка и пригласит их в определенный день и в определенное время.
"То есть родитель сразу приходит в учреждение за путевкой и тут же оформляется, и это значительно упрощает процедуру и более удобно для родителей", — отметила Ирина Синенко.
В то же время родители могут обратиться за путевкой и непосредственно в комитет по образованию города.
Кроме того, также в понедельник, среду и четверг специалисты комитета готовы будут принимать родителей, чтобы решать возникшие вопросы. "Например, родители, которых не устраивает детский сад, в который попал их ребенок, могут обратиться сюда для решения этого вопроса", — отметила начальник отдела дошкольного образования.
Она также подчеркнула, что все дети в городе Барнауле в возрасте от трех лет будут обеспечены путевками в дошкольные учреждения.
Списки детей, получивших места в детских садах города, 25 апреля появятся на сайте комитета по образованию города Барнаула.
Узнать, в какой детский сад попал ребенок, можно также через индивидуальное электронное обращение на Региональном портале "Е-Услуги. Образование". При распределении статус "очередник" поменяется на статус "распределен на постоянное место".
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