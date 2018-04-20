Глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности президента России Владимира Путина к встрече с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщает РИА "Новости".
"Президент Путин готов к такой встрече", — подчеркнул Лавров, отметив, что как таковая подготовка к встрече пока не началась.
По словам Лаврова, Россия надеется, что Трамп сам конкретизирует свое предложение о встрече с Путиным.
"Мы исходим из того, что президент США в телефонном разговоре сказал, что будет рад видеть в Белом доме, потом будет рад встретиться в рамках ответного визита. И к этой теме он пару раз возвращался. Поэтому мы дали, естественно, знать нашим американским коллегам, что мы не хотим быть навязчивыми, но мы не хотим и быть невежливыми, и что, учитывая, что президент Трамп такое предложение сделал, мы исходим из того, что он его конкретизирует", — пояснил Лавров.
Как сообщалось ранее, Трамп провел телефонный разговор с Путиным, в ходе которого поздравил президента России с победой на выборах 18 марта.
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