Общественная организация "Молодые юристы России" в пятницу, 20 апреля, представит Общественной палате проект инициативы, согласно которой в российских школах предлагают создать институт школьных омбудсменов, сообщает RT.
Как отмечается, концепция этого института будет схожа с должностью уполномоченного по правам человека.
По замыслу авторов идеи, школьный омбудсмен будет проводить мониторинг соцсетей школьников, выявлять детей с зависимостями и взаимодействовать с администрацией и полицией по этим вопросам.
Кроме того, он должен помогать подросткам, у которых есть проблемы с общением среди сверстников.
Предполагается, что это будет выборная должность. В ряде школ крупнейших регионов России предлагается провести голосование среди учеников старших классов.
Заместитель руководителя "Молодых юристов России" Алексей Ковалев подчеркнул, что омбудсмен смог бы предотвратить ситуации, наподобие той, что произошла в одной из школ Стерлитамака.
Напомним, 18 апреля подросток в школе Стерлитамака ранил ножом ученицу и учителя, а затем устроил пожар. Возбуждено два уголовных дела.
"Нападение в школе Стерлитамака — очередное подтверждение необходимости ввести должность в России", — заявил Ковалев.
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Разумеется, нужно ещё больше бесполезных чиновников.