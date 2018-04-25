Согласно новым правилам, все кассовые аппараты должны с 1 июля 2017 года передавать электронные копии чеков в налоговую инспекцию в режиме онлайн. Требования закона затрагивают даже тех ритейлеров, которые ранее не работали с кассовыми аппаратами. Так, уже с 1 июля 2018 года онлайн-кассы станут обязательными для предпринимателей на ЕНВД и ПСН.

Все требования к онлайн-кассам описаны в 54-м федеральном законе и обязательны к исполнению. Такой аппарат печатает qr-код и ссылку на чеке, отправляет его электронные копии оператору фискальных данных, а, при необходимости, и самим покупателям, имеет встроенный в корпус фискальный накопитель и свободно взаимодействует с аккредитованными ОФД (операторами фискальных данных – прим. ред.).

Онлайн-касса не обязательно должна быть новым кассовым аппаратом. Если есть техническая возможность, можно дорабатывать кассы, выпущенные ранее. Если такой возможности нет, то следует приобрести новую технику.

Переход на онлайн-кассы напрямую влияет на дальнейшую работу бизнеса, и подойти к этому стоит ответственно. И главное, как советуют специалисты, не затягивать. Чтобы успеть перейти на новый этап работы, пора заняться этим вопросом уже сейчас. Для тех, кто этого не успеет сделать или сознательно откажется от использования онлайн-кассы, предусмотрены санкции Федеральной налоговой службы.

О том, как осуществляется процесс перехода на онлайн-кассы, рассказал эксперт рынка — руководитель компании "Ока-Электрон" в Барнауле Максим Клепинин.

Как предприниматели относятся к нововведениям? Как происходил переход на онлайн-кассы в прошлом году и что ожидается в этом?

- В 2017 году многие до последнего момента откладывали решение этого вопроса. В итоге мы наблюдали огромные очереди, высокие цены, ажиотаж и дефицит оборудования. И в этом году, к сожалению, ожидается похожая ситуация. Но мы к этому уже подготовились, и дефицита не будет, а вот очереди и ажиотаж будут обязательно. Поэтому настоятельно рекомендуем приобрести или модернизировать имеющиеся кассовые аппараты уже сейчас, не дожидаясь 1 июля.

Что ждет тех, кто все-таки не сделает этого в срок?

- В таком случае предусмотрены санкции Федеральной налоговой службы, вплоть до запрета торговли. Здесь уместно также отметить, что те, кто успеет перейти на онлайн-кассы до 1 июля, смогут получить налоговый вычет в сумме до 18 тысяч рублей на каждый аппарат – в итоге для многих такой переход может оказаться "бесплатным". Это касается индивидуальных предпринимателей, работающих на ЕНВД.

Как выбрать нужную онлайн-кассу?

- В этом вопросе важно учитывать как особенности торговой точки, ее объемы продаж, так и особенности товароучета. Кому-то подойдет фискальный регистратор, который работает только с кассовой системой, а кому-то — автономные кассы или смарт-терминалы (новые разработки — гибрид смартфона и кассового аппарата). Мы предлагаем не только большой выбор таких касс, помощь специалистов в подборе нужного аппарата, но и их техническое обслуживание.

Компания "Ока-Электрон" более 20 лет осуществляет продажу контрольно-кассовой техники, весового и банковского оборудования, комплексной автоматизации торговли и общепита, оборудования для автоматизации, а также программного обеспечения и расходных материалов. Компания специализируется на продаже, а также техническом гарантийном и постгарантийном обслуживании. На сегодняшний день это крупная компания, в которую входят отдел продаж, сервисный центр и интернет-магазин.

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