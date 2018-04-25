Среда, 25 Апрель, 08:26

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

А вы примете участие в шествии "Бессмертного полка" 9 мая 2018 года?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 61,66
€ 75,21
557477
16°
Обь
390см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок-2018Дорожный ремонт - 2018Марафон Победы
Новости

Новый этап 54-ФЗ: алтайские предприниматели переходят на онлайн-кассы

, ИА "Амител"
Переход на торговлю по новым правилам диктуют изменения в 54-ФЗ "О применении ККТ"

Согласно новым правилам, все кассовые аппараты должны с 1 июля 2017 года передавать электронные копии чеков в налоговую инспекцию в режиме онлайн. Требования закона затрагивают даже тех ритейлеров, которые ранее не работали с кассовыми аппаратами. Так, уже с 1 июля 2018 года онлайн-кассы станут обязательными для предпринимателей на ЕНВД и ПСН.

Все требования к онлайн-кассам описаны в 54-м федеральном законе и обязательны к исполнению. Такой аппарат печатает qr-код и ссылку на чеке, отправляет его электронные копии оператору фискальных данных, а, при необходимости, и самим покупателям, имеет встроенный в корпус фискальный накопитель и свободно взаимодействует с аккредитованными ОФД (операторами фискальных данных – прим. ред.).

Онлайн-касса не обязательно должна быть новым кассовым аппаратом. Если есть техническая возможность, можно дорабатывать кассы, выпущенные ранее. Если такой возможности нет, то следует приобрести новую технику.

Переход на онлайн-кассы напрямую влияет на дальнейшую работу бизнеса, и подойти к этому стоит ответственно. И главное, как советуют специалисты, не затягивать. Чтобы успеть перейти на новый этап работы, пора заняться этим вопросом уже сейчас. Для тех, кто этого не успеет сделать или сознательно откажется от использования онлайн-кассы, предусмотрены санкции Федеральной налоговой службы.

О том, как осуществляется процесс перехода на онлайн-кассы, рассказал эксперт рынка — руководитель компании "Ока-Электрон" в Барнауле Максим Клепинин.

Как предприниматели относятся к нововведениям? Как происходил переход на онлайн-кассы в прошлом году и что ожидается в этом?

- В 2017 году многие до последнего момента откладывали решение этого вопроса. В итоге мы наблюдали огромные очереди, высокие цены, ажиотаж и дефицит оборудования. И в этом году, к сожалению, ожидается похожая ситуация. Но мы к этому уже подготовились, и дефицита не будет, а вот очереди и ажиотаж будут обязательно. Поэтому настоятельно рекомендуем приобрести или модернизировать имеющиеся кассовые аппараты уже сейчас, не дожидаясь 1 июля.

Что ждет тех, кто все-таки не сделает этого в срок?

- В таком случае предусмотрены санкции Федеральной налоговой службы, вплоть до запрета торговли. Здесь уместно также отметить, что те, кто успеет перейти на онлайн-кассы до 1 июля, смогут получить налоговый вычет в сумме до 18 тысяч рублей на каждый аппарат – в итоге для многих такой переход может оказаться "бесплатным". Это касается индивидуальных предпринимателей, работающих на ЕНВД.

Как выбрать нужную онлайн-кассу?

- В этом вопросе важно учитывать как особенности торговой точки, ее объемы продаж, так и особенности товароучета. Кому-то подойдет фискальный регистратор, который работает только с кассовой системой, а кому-то — автономные кассы или смарт-терминалы (новые разработки — гибрид смартфона и кассового аппарата). Мы предлагаем не только большой выбор таких касс, помощь специалистов в подборе нужного аппарата, но и их техническое обслуживание.

Компания "Ока-Электрон" более 20 лет осуществляет продажу контрольно-кассовой техники, весового и банковского оборудования, комплексной автоматизации торговли и общепита, оборудования для автоматизации, а также программного обеспечения и расходных материалов. Компания специализируется на продаже, а также техническом гарантийном и постгарантийном обслуживании. На сегодняшний день это крупная компания, в которую входят отдел продаж, сервисный центр и интернет-магазин.

"Ока-Электрон" предлагает доступные цены на качественную технику, помощь высококвалифицированных сотрудников, быстрое и грамотное выполнение заказа, индивидуальный подход и только качественную сертифицированную продукцию.

г. Барнаул, ул. Партизанская, 82
тел.: 8 (3852) 557-000
Сайт "Ока-электрон"

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

25.04.2018 08:21
- гость -

Очередная глупость от правительства! Уже не знают,как пониже наклонить предпринимателей((((

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< апрель 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
08:23
Минздрав назвал курилки в аэропорту противоречащими Конституции России 0
08:17
Единороссы обсудили в Рубцовске вопросы социальной сферы и ЖКХ 1
08:04
Новый этап 54-ФЗ: алтайские предприниматели переходят на онлайн-кассы 1
08:00
Сумасшедший профессор Николя приглашает на шоу в музее "Как-так?" 0
07:50
Ежедневник: главные события 25 апреля в России и мире 0
07:34
"Я один делаю больше, чем 40 депутатов": лучшие высказывания Жириновского 14
07:22
Уходящий частный сектор: где могут поставить новую высотку на Комсомольском 0
07:15
Если завтра пожар: почему жилые "высотки" в Барнауле не защищены от огня 0
07:03
Двухуровневую квартиру с камином продают в центре Барнаула за 12,5 млн руб. 0
06:48
Алтайские дорожники приступили к ремонту краевых дорог по "БКД" за 600 млн 0
06:32
Лицо фирмы: секретарши прошлого века 2
06:23
"Тояматоканава": студенты на Алтае выпустили приложение для улучшения дорог 1
06:14
В режиме бури: грозы и ураганный ветер ударят по Алтайскому краю 25 апреля 0
06:01
Цены на бензин в Алтайском крае растут уже месяц 2
05:53
Вожатых детских лагерей предлагают приравнять к шахтерам 0
04:56
Адвокат, защищавший Савченко и участниц Pussy Riot, лишен своего статуса 1
03:41
Дональд Трамп заявил, что хочет уйти из Сирии 3
02:39
Воспитанник приюта на Ставрополье пожаловался на истязания 0
01:43
Российские ученые открыли уникальное свойство стволовых клеток 0
00:37
Новосибирские ученые придумали принтер для граффити 0
23:52
Путин сменил посла России в Марокко 0
23:37
Правила ведения трудовых книжек хотят упростить в России 1
23:20
"Аскорбинка и марганцовочка": сенатор посоветовал россиянам, чем лечиться 3
22:53
"Газпром" рассказал про "Северный поток-3" 0
22:34
Сына Виктора Черномырдина признали банкротом 1
22:14
Верховный суд вышел на связь с космосом 0
21:48
Минобороны России показало новые бронемашины 0
21:37
Первоклассник умер на уроке физкультуры в курской школе 3
21:17
Житель Алтая обвиняется в хранении 63 патронов, доставшихся в наследство 6
20:48
Совфед подведет итоги мониторинга строительства детских больниц в регионах 0
20:37
Челябинские пожарные дважды выгнали чиновников из здания правительства 0
20:19
Назван самый невкусный пломбир в России 0
19:42
Житель Алтая за невыплату алиментов осужден на 2 года колонии-поселения 7
19:31
Неизвестные ездили на автомобиле по светомузыкальному фонтану в Рубцовске 7
19:08
Коротко о главном: зарплата по МРОТ, старый мост и надвигающийся ураган
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 24 апреля
18:48
Супруги-полицейские устроили драку в супермаркете на Кубани из-за алкоголя 7
18:35
Лучшие и худшие управляющие компании назвал "Росводоканал Барнаул" 0
18:04
Роспотребнадзор подсчитал укушенных клещами россиян 0
17:50
Московский адвокат съел материалы дела и получил за это штраф 0
17:41
Женатые россияне предпочитают больше работать, а россиянки – наоборот 2
17:34
Улюкаев майские праздники может провести уже в колонии 2
17:21
Экс-глава отдела "Россельхозбанка" на Алтае идет под суд за мошенничество 0
17:13
Новый светофор на улице Георгиева заработает в Барнауле с 25 апреля 1
17:07
Режим ЧС ввели в Рубцовске из-за аварий на канализационных коллекторах 0
16:49
Гранату нашли рядом с жилым домом в Барнауле 1
16:34
Двенадцатилетний школьник улетел на Бали после ссоры с мамой 6
16:22
Проблемную лужу у дома в районе ТРЦ "Сити-центр" в Барнауле устранят летом 0
16:14
Грозы и ураганный ветер: в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение 0
16:11
Ирина Акимова: в Алтайском крае с 2018 года уменьшится число УИКов 0
16:03
Очевидцы: участок дороги "Барнаул — Черемное" уходит под землю 1

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.