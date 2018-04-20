Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не допустят военного столкновения двух стран, сообщает РИА "Новости".
"Возвращаясь к вопросу о рисках военного противостояния, я исхожу на 100% из того, что военные этого не допустят, и этого, конечно же, не допустит ни президент Путин, ни, уверен, президент Трамп", — подчеркнул Лавров
Он отметил, что Путин и Трамп были избраны своими народами, и перед ними они отвечают за мир и спокойствие.
Ранее Лавров заявил, что Путин готов к встрече с Трампом, и на данный момент Россия ждет более конкретного предложения, нежели то, что было озвучено в ходе недавнего телефонного разговора.
Комментарии
Трамп наверное скоро санкции отменит и все такое lol
Ну не знаю как Трамп, а Путин избирался - грабить народ.
15:13, и то верно.