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Расписание садоводческих маршрутов утвердили в Барнауле, сообщает пресс-центр городской администрации.
Ходить они начнут с 21 апреля, а закончат — 21 октября.
"В барнаульские садоводства будут организованы регулярные перевозки пассажиров и багажа по специальным маршрутам №23, 111, 112, 112т, 113к, 114, 118, 119, 123, 124, 124к, 125, 126, 151, также будет увеличено количество подвижного состава по автобусному маршруту №149, которым пользуются дачники", — указывают в мэрии.
Важно иметь в виду, что расписание движения автобусов с 1 мая будет отличаться от того, которое утверждено на последние дни апреля.
Расписание садоводческих маршрутов с 21 по 30 апреля 2018 года:
Расписание садоводческих маршрутов с 1 мая 2018 года:
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