Моя весна: новые работы участников фотоконкурса от Amic

Весна для всех разная. Кто-то видит голубое небо и нежные цветы, кто-то радуется дождю и возможности пускать корабли по лужам, ну или танки по грязи. А кого-то восхищают девушки, освобождающиеся от бесформенных пуховиков и дубленок. "А какой весну видите вы?" — спросили мы наших читателей и объявили фотоконкурс "Моя весна".
Один из участников нашего конкурса — Андрей Тягунов. Смотрите вместе с нами весенние фотографии Андрея.
А мы ждем новых участников конкурса. Напомним, Amic.ru объявил конкурс "Моя весна". До 15 мая мы принимаем ваши фотографии, связанные с весенним временем года. С 15 мая объявляем онлайн-голосование. А в последний день весны, 31 мая, подводим итоги. Победителям, как водится — отличные призы.
Присылайте свои фото на почту konkurs@amitel.ru с пометкой "Моя весна".
*Напомним, присылая свои снимки на конкурс, вы автоматически соглашаетесь на эти условия. Если на вашем фото присутствуют несовершеннолетние, то в письме подтвердите, что это ваш ребенок и что вы не возражаете против публикации этого фото на портале Amic.ru.
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