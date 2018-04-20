Фото: vk.com/barneos22
Пешехода сбили в пятницу, 20 апреля, в районе "Теплого рынка" в Барнауле, сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22.
В городской ГИБДД порталу Amic.ru подтвердили факт ДТП, уточнив, что на место выехал экипаж дежурной части. Информация уточняется, подробности инцидента в Госавтоинспекции обещали предоставить позже.
Комментарии
один из самых плохих пешеходных переходов там. особенно когда в одну сторону пробка, а в другую едут машины
гуманная фотка, номера кроссовера не видно
а что это за машина?
а тетю которая сбила, видно
Как раз проезжали мимо, какую-то женщину несколько человек поднимали с проезжей части и усаживали в белую машину. Пробка была солидная.
гибдд организовала пробки на пересечении Советской Армии и Павловского тракта. объезжайте