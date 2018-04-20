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Начальник полиции ГУ МВД России по Алтайскому краю, генерал-майор полиции Александр Лаас выехал в алтайское село Косиха, где в результате пожара погибли пять человек.
Как сообщили в региональном главке МВД, вместе с генералом на место трагедии отправились сотрудники краевого аппарата уголовного розыска. По линии полиции организована проверка.
Согласно имеющейся информации, в результате пожара погибли хозяин дома и четверо его гостей.
Ранее, напомним, доследственную проверку в связи с гибелью пяти человек в Косихе начало краевое управление Следственного комитета.
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