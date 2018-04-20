Официально подтверждено, что в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в городе Кемерово погибли двое детей из Алтайского края: мальчик 2002 года рождения и девочка 2008 года рождения. Дети приехали из Барнаула на каникулы в гости к отцу, который проживал в Кемерово. В момент пожара все они находились в торговом центре и погибли вместе с отцом.
Сейчас Минтрудсоцзащиты Алтайского края оказывает необходимую поддержку маме детей Оксане Сидоровой.
На официальном сайте правительства Алтайского края размещено сообщение о том, что губернатор региона Александр Карлин уже подписал распоряжение о выделении материальной помощи в размере двух миллионов рублей пострадавшей женщине.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , страшный пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в городе Кемерово произошел 25 марта. В пожаре погибли 64 человека. 41 из них — дети.
Комментарии
Глубочайшие соболезнования маме погибших! Дай ей бог сил пережить такое..