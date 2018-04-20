Центробанк отозвал лицензии у Русского Торгового Банка и банка "Логос", пишет РБК со ссылкой на соответствующие приказы регулятора. По размеру активов первая кредитная организация занимала 215-е место в России, вторая — 514-е.
Решение в отношении банка "Логос" в ЦБ объяснили тем, что в деятельности финансовой организации были установлены "неоднократные нарушения требований законодательства и нормативных актов регулятора в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма". Кроме того, как отмечается, были установлены факты осуществления "валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в ЦБ". Помимо этого, в 2018 году банк "был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций".
Отзыв лицензии у Русского Торгового Банка в ЦБ объяснили тем, что бизнес-модель этой кредитной организации сама по себе "носила высокорискованный характер и была ориентирована на кредитование экономически связанных, а также технических компаний". Также отмечается, что "ряд заемщиков имел признаки связанности с банком". При этом, как пояснили в ЦБ, "кредитная организация не исполняла требования надзорного органа об отражении в отчетности реального финансового положения и представляла в Банк России существенно недостоверную отчетность, скрывавшую наличие в ее деятельности оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства)".
В обоих банках ЦБ назначил временные администрации. Оба банка являются участниками системы страхования вкладов.
"Логос" был учрежден в 1995 году. Русский Торговый Банк был зарегистрирован в 1994 году.
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