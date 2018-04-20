Фото: Константин Гришин/barnaul.org
Глава Барнаула Сергей Дугин принял участие в общегородском субботнике в пятницу, 20 апреля — всего в уборке улиц краевой столицы было задействовано около 35 тысяч человек.
"В рамках месячника санитарной очистки города мы традиционно проводим общегородской субботник. После зимы важно убрать опавшую листву, оставшуюся с осени, старые ветви, побелить деревья и бордюры, ликвидировать несанкционированные свалки", — цитирует слова градоначальника пресс-центр мэрии.
В уборке улиц сегодня были задействованы городские коммунальные службы, школьники, студенты и работники городских организаций.
"Уверен, что вместе со всеми жителями мы приведем город в надлежащий вид!" - подчеркнул глава Барнаула.
Также Сергей Дугин напомнил, что с 19 апреля полигон ТБО в течение недели бесплатно принимает мусор. По его словам, в случае необходимости срок акции будет продлен до 10 дней.
Комментарии
Даже по одежде видно, кто пришел на субботник работать, в кто -фотографироваться
Сегодня же пятница, о каком субботнике можно говорить?
Вот почему у всех на туфли пыль легла, а у господина Дугина нет? Наверное гуталином чистит, из старых запасов)))
Прокуратура куда смотрит? Вообще-то это завуалированное воровство денег из бюджета + неумение организовать работу. Если бюджетники с окладом более сотки работают за дворника , то может их должность можно сократить?
16:08, а кто по вашему должен возглавлять уборку в городе? Разумеется мэр! Кстати, почему губернатор не участвует в этом?
Вообще то это всегда называлось личным примером и личной заинтересованностью. Такие встречи неплохо мотивируют людей.