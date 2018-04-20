Алтайский борец Дмитрий Золотов завоевал золото на чемпионате России

Спортсмен из Алтайского края Дмитрий Золотов завоевал золото на чемпионате России по панкратиону. Соревнования прошли 12–15 апреля в г. Майкоп (Республика Адыгея).
Участие в чемпионате приняли более 270 спортсменов из 36 регионов страны. Сборную Алтайского края, сформированную по итогам чемпионатов края и СФО, представляли четыре спортсмена.
Игорь Слепышев (84 кг, панкратион традиционный, мужчины 20+ лет) и Имомали Мамарозиков (71 кг, панкратион классический, мужчины 20+ лет) потерпели поражение в боях приведения. Дмитрий Найдуков (66 кг, панкратион традиционный, мужчины 20+ лет) проиграл в поединке за третье место. Удача сопутствовала только капитану команды Дмитрию Золотову, который завоевал золото в весовой категории до 100 кг (панкратион традиционный, мужчины 20+ лет). Это пятая победа на чемпионате России в его спортивной карьере.
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