Майнинг криптовалют может привести к увеличению числа аварий на энергетических объектах России из-за возросшей нагрузки, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экспертов Центра "Антистихия" МЧС России.
Специалисты отметили, что майнинг требует больших затрат электроэнергии, из-за чего растет нагрузка на электрические сети, которые не рассчитаны на такое их использование. Как следствие, повышаются риски возникновения пожаров.
"Возрастает вероятность аварий на энергетических сетях в связи с увеличением нагрузки на них при майнинге криптовалют", — заключили в Центре.
Комментарии
а зимой обогреватели потребляют больше чем все эти майнеры
один риг около 1 -1.5 кВт. не думаю, что прям критичные перегрузки. не у всех же фермы по 100 ригов
я думаю, майнеры убирают счетчики и все падает на общедомовые расходы...