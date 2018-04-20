Фото: Amic.ru
Минстройтранс Алтайского края впервые показал журналистам место, где в будущем пройдет обход Барнаула. Речь идет об участке за поселками Фирсово, Бобровка, Рассказиха, где обход должен плавно перейти в федеральную трассу.
Уже известно, что обход будет начинаться прямо за аэропортом. Дальше он идет по прямой, огибает поселок Лесной и выходит на федеральную трассу. Протяженность обхода составляет 68 километров, а саму дорогу будут строить в три этапа. На первом должны возвести 41-километровый участок между Змеиногорским и Чуйским трактами и построить мост через основное русло Оби длиной 2,4 километра и еще 3,3 километра мостов в пойменной части реки.
Как сообщил руководитель "Алтайавтодора" Василий Мотуз, общая стоимость проекта – около 40-50 миллиардов рублей. Из них 25% всех средств уйдет на третий мост. Сложность в том, что для этого необходимо будет возвести низководный мост. По этой же технологии в Крыму возводят Керченский мост. При этом аналогичные объекты обычно стоят значительно больше, поэтому при составлении проектно-сметной документации удалось сэкономить.
Сейчас проект находится на согласовании в Москве. После этого его официально презентуют федеральным властям, и, возможно, в 2019 году может начаться строительство. По мнению властей, на таком сложном объекте могут работать до 10 подрядных организаций, включая федеральные.
Вопрос упирается в финансирование. Наиболее вероятно, что обход будут строить за счет государственно-частного партнерства, также туда будут привлечены деньги с системы "Платон". Кроме того, к проекту проявляют интерес несколько частных компаний.
Планируется, что участок с третьим мостом через Обь будет платным. Для этого будет построен специальный объект с 12 постами, который будет расположен на левом берегу Оби в поселке Бельмесево. По расчетам властей, до 2038 года интенсивность движения по третьему мосту, который будет построен по современным требованиям, составит до 25 тысяч автомобилей в сутки. Это позволит закрыть на ремонт старый мост через Обь. Если закрыть его сейчас, то, по словам Мотуза, это приведет к транспортному коллапсу на въезде в Барнаул.
За счет краевых средств полностью планируется построить второй этап обхода. Речь идет о 27 километрах дороги между Змеиногорским и Чуйским трактами. Предполагается, что для строительства власти изымут 819 га земли, в том числе 259 га земель сельхозназначения и 122 га земель населенных пунктов. Во время строительства придется изготовить 7,1 миллиарда кубометров дорожной насыпи. Гражданам, чьи участки окажутся на пути строения новой трассы, обещана компенсация.
Комментарии
Это позволит закрыть на ремонт старый мост через Обь. Если закрыть его сейчас, то, по словам Мотуза, это приведет к транспортному коллапсу на въезде в Барнаул.
Что-то я не понял: если нужно было проехать на Павловский тракт, то ближе по новому мосту ехать, чем по старому
зачем обход? транзита - ноль.
За счет краевых средств полностью планируется построить второй этап обхода. Речь идет о 27 километрах дороги между Змеиногорским и Чуйским трактами.
АВТОР, Может всё-таки не Чуйским а Павловским?????
В который раз слышу про этот обход но так и не могу понять, для чего он. Откуда и куда там огромный поток грузового транспорта берётся???
на карте то сложно было показать, где будет этот обход? на пальцах объяснять сподручнее?
З.Ы. фотки очень информативные
АВТОР, Может всё-таки не Чуйским а Павловским?????
Возле Бельмесево будет развязка: Чуйский-Змеиногорский-Павловский
А сколько стоило бы строительство четырехполосной дороги до Бийска?
Ну видно же: съездили пожарить шашлыки на Бобровской трассе, пофоткали пейзажи на мобилу, немного текста, и новость готова, поездка удалась.
20.04.2018 16:32
- гость -
Вы занимаетесь транспортом? Ваши слова можно считать компетентными? Или вы работаете в ГАИ и знаете транспортные потоки куда какие идут? Или вы просто сидите на диване и из вашего окна не видно транзитного транспорта?
А сколько стоило бы строительство четырехполосной дороги до Бийска?
Согласен, это важнее, но на обходы наверное проще выпросить. Хотя и обход грамотнее первой очередью было бы Северный строить (Змеиногорский> Павловский> Чуйский)
ооо это стон экстаза
у меня в Бобровке дача
скоро я буду миллионером
земля то вырастет в цене !!!
хо хо хо чувствую себя богатым
я в ленту - куплю сегодня баночного пива! а не в пластике - потому что состоятельные землевладельцы только такое пьют!
20.04.2018 17:04
- гость -
Плантатор....Луис Альберто
20.04.2018 17:04
- гость -
___________
Ага. Счас.
В лучшем случае предоставят "равноценный участок".
А то просто изымут или через огород шоссе проложат. Что она тогда стоить будет?
Лижбы бы бабки отмыть ... Скоро в России станет на одного миллиардера больше ..
По расчетам властей, до 2038 года интенсивность движения по третьему мосту, который будет построен по современным требованиям, составит до 25 тысяч автомобилей в сутки. Это позволит закрыть на ремонт старый мост через Обь.
Т.е., Старый мост еще 20 лет ремонтировать не будут!??
На ремонте старого моста, похоже, нечего своровать... Чем дороже объект, тем...
Вот свезло так свезло жителям Бельмесево! Люди там десять лет назад покупали землю и строили коттеджи для того, чтобы жить вдали от городского шума и пыли, а им под самый нос трассу хотят засунуть! Мало того, что меньше чем в десятке км от поселка самую мощную РЛС замастырили, так теперь еще и эта напасть!
Маниловщина
так все-таки интересно где будет начинаться трасса на Павловском тракте за аэропортом перед Михайловкой или за ней ? изначально ведь планировали между аэропортом и михайловским кладбищем делать а год назад запланировали в районе поворота на Берёзовку недалеко за комплексом "БЕРЕЗКА" , а сейчас снова "сразу за аэропортом",