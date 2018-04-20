Профессор кафедры политических наук Кемеровского госуниверситета, политолог Александр Коновалов считает, что спикер парламента Кузбасса Аман Тулеев не планирует становиться депутатом по окончании полномочий текущего созыва Совета народных депутатов Кемеровской области в сентябре этого года, пишет "Интерфакс-Сибирь".
По словам Коновалова, между ним и Тулеевым состоялся телефонный разговор, а после и личная встреча, на которой обсуждались вопросы работы депутатского корпуса и дальнейшие планы экс-губернатора.
Как отметил политолог, Тулеев дал ему понять, что на выборы больше не пойдет, так как не планирует в дальнейшем становиться депутатом.
"Скорее всего, он займется общественной деятельностью. Тулеев сказал, что после "Зимней вишни" и всех тех событий, что были с ним после этого, у него ухудшилось состояние здоровья, и вновь встал вопрос о продолжении реабилитации. Чувствуется усталость Тулеева", — подчеркнул Коновалов.
Аман Тулеев занимал пост губернатора Кузбасса с 1997 года. 1 апреля, после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, который унес жизни 60 человек, он принял решение покинуть пост главы региона. 3 апреля стал депутатом СНДКО, а 10 апреля на внеочередной сессии его избрали председателем парламента Кузбасса.
Комментарии
вновь встал вопрос о продолжении реабилитации
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Давно уже на пенсию пора.