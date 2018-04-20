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Тулеев может завершить политическую деятельность уже в сентябре

, ИА "Амител"
"Скорее всего, он займется общественной деятельностью", - отмечает политолог

Фото: nk.life

Профессор кафедры политических наук Кемеровского госуниверситета, политолог Александр Коновалов считает, что спикер парламента Кузбасса Аман Тулеев не планирует становиться депутатом по окончании полномочий текущего созыва Совета народных депутатов Кемеровской области в сентябре этого года, пишет "Интерфакс-Сибирь".

По словам Коновалова, между ним и Тулеевым состоялся телефонный разговор, а после и личная встреча, на которой обсуждались вопросы работы депутатского корпуса и дальнейшие планы экс-губернатора.

Как отметил политолог, Тулеев дал ему понять, что на выборы больше не пойдет, так как не планирует в дальнейшем становиться депутатом.

"Скорее всего, он займется общественной деятельностью. Тулеев сказал, что после "Зимней вишни" и всех тех событий, что были с ним после этого, у него ухудшилось состояние здоровья, и вновь встал вопрос о продолжении реабилитации. Чувствуется усталость Тулеева", — подчеркнул Коновалов.

Аман Тулеев занимал пост губернатора Кузбасса с 1997 года. 1 апреля, после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, который унес жизни 60 человек, он принял решение покинуть пост главы региона. 3 апреля стал депутатом СНДКО, а 10 апреля на внеочередной сессии его избрали председателем парламента Кузбасса.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

20.04.2018 16:43
- гость -

вновь встал вопрос о продолжении реабилитации
-------------
Давно уже на пенсию пора.

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