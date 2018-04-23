Языковая студия AaPPLE приглашает желающих на "Американский уикенд". Это двухдневный лагерь для взрослых, который поможет "подтянуть" английский язык, пообщаться с англоязычными гостями и насладиться атмосферой настоящего скаутского лагеря.
Наверное, каждый из нас хоть раз задумывался о том, как было бы здорово повернуть время вспять и снова оказаться в лагере. Вставать рано утром на зарядку, ходить отрядом в столовую, прогуливать спорт-часы, тщательно наряжаться на дискотеку. Вернуться в прошлое стало возможным вместе со специальной лагерной программой от языковой студии AaPPLE.
На два дня все участники проекта снова станут кэмперами (прим. Camp – лагерь, camper – ребенок в лагере): будут придумывать кричалки перед каждым походом в столовую, участвовать в общелагерных дневных мероприятиях, посещать творческие клубы, готовить вечернее мероприятие, проведут прощальный вечер у костра. И, конечно же, будут практиковать английский язык.
Помимо четырех с половиной часов английского, запланированных программой на два дня, участников ожидает общение в режиме нон-стоп с вожатыми студии, а также носителями языка из США и Германии. Забыть на время уикенда русский язык — вот основная задача проекта.
"Поездка в языковой лагерь – отличная возможность и для ребенка, и для взрослого не только отдохнуть, но и на время уйти от своей привычной жизни, стать немного другим человеком, без стеснения говорить на иностранном языке. В неформальной лагерной обстановке отказаться от русского намного проще, так как английский становится единственным комфортным для коммуникации способом. Да и преодолеть языковой барьер легче, когда тебя окружают такие же ученики, как и ты сам", — делится опытом вожатый лагеря.
"Американский уикенд" пройдет с 12 по 13 мая на базе детского оздоровительного лагеря "Гагарин". Гости будут проживать в недавно отремонтированных комфортабельных корпусах. Цена путевки – 3500 рублей. Для студентов при предъявлении студенческого билета стоимость составит 3000 рублей. Приятный бонус ждет тех, у кого в зачетке за последний экзамен по английскому стоит отметка "отлично" — в таком случае цена путевки для отличников снижается до 2900 рублей.
Языковая студия AaPPLE:
г. Барнаул
Социалистический проспект, 69
ул. Партизанская, 126
ул. Шумакова, 16
Калинина проспект, 8а
ул. Лазурная, 28
Северный Власихинский проезд, 34
Тел.: 8 (3852) 600-458, 9-923-719-48-46
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Комментарии
американский уикэнд... Это все равно, что в украинский или белорусский языковой лагерь съездить, чтобы русский подтянуть
а пиво будет и блекджет с шлю.......????