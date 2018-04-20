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Следственный комитет России уточнил число погибших в результате пожара в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" — количество жертв составило 60 человек.
"Результаты работы по проверке всех обращений о пропавших при пожаре людях, а также полученные заключения экспертов позволили следствию определить окончательное количество погибших при пожаре – их 60", — сообщается на официальном сайте СКР.
В ведомстве отмечают, что правоохранители получили заключения генетических экспертиз по погибшим при пожаре. В итоге все жертвы были идентифицированы. В связи с этим следователями выданы разрешения на захоронение 37 погибших. Еще ранее по результатам процедуры опознания родственникам были выданы разрешения для захоронения 23 погибших.
Таким образом, число жертв трагедии в "Зимней вишне" составило 60 человек. Ранее, напомним, в официальных источниках сообщалось о 64 погибших. Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта этого года.
В настоящее время официально подтверждено, что в результате пожара в этом ТРЦ погибли двое детей из Алтайского края: мальчик 2002 года рождения и девочка 2008 года рождения. Дети приехали из Барнаула на каникулы в гости к отцу, который проживал в Кемерово. В момент пожара все они находились в здании и погибли вместе с отцом.
Комментарии
а те четверо оказались живыми?
Что 60, что 64 не менее лживая цифра чем 200.
Вот и не знаешь кто хуже - проплаченные говномёты или кликуши -"очевидцы". И ведь если через несколько лет случится какая-нибудь катастрофа, по аналогии с Крымском эти категории будут вопить : "Помните как в Кемерово от нас прятали сотни трупов!".