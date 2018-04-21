Фото: Amic.ru
Общественники рассказали о дефектах и трещинах на дорогах Барнаула, которые были отремонтированы в 2017 году по программе "БКД". Они будут устранены в этом году за счет подрядных организаций.
Как рассказала Amic.ru координатор проекта "Безопасные и качественные дороги", руководитель предприятия "Дорожные знаки Алтая" Евгения Гущина, дефектов на дорожных объектах, отремонтированных в 2017 году, достаточно много. Все они находятся на контроле. Есть серьезные замечания по просадке люков, трещинам, водоотведению. Все эти замечания устраняются подрядчиками за собственные средства.
"Основные замечания — подходы к пешеходным переходам. Мы этому уделяем особое внимание. Также есть серьезная просадка люков. Конечно, это не на всех дорогах и улицах, но такая проблема существует. Особое внимание уделяется установке знаков нанесения дорожной разметки", — сообщила она.
В 2018 году, как отметила Евгения Гущина, на дорожном покрытии на некоторых улицах краевой столицы будет уложена желтая "вафельная" разметка. Ее наносят, чтобы водители не выезжали на перекресток во время заторов. Сейчас специалисты администрации Барнаула прорабатывают участки, где такая разметка появится.
Отметим, что в 2017 году по федеральной программе в столице Алтайского края отремонтировали 33 дороги. В этом году дорожные работы будут осуществлены на 44 участках. Общая сумма работ – около 911 миллионов рублей.
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