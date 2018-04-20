Володин предложил наказывать за исполнение антироссийских санкций

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с представителями деловых и экспертных кругов выступил за введение запрета на исполнение санкций США на территории России, сообщает РИА "Новости".
Депутат не исключил, что за нарушения должна следовать уголовная ответственность. По его словам, это коснется тех, кто будет "руководствоваться антироссийскими решениями иностранных государств" при работе на территории страны.
"В России мы должны жить по российским законам", — цитирует Володина его пресс-служба.
В начале апреля США ввели новые ограничительные меры против России.
Комментарии
прежде всего мы живём на земле не одни в цивилизованном мире!
Тогда начните со Сбера, они в Крыму не работают, а дальше перечислять неприлично его деяния