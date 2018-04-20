11-летний мальчик, который выпрыгнул из окна во время пожара в ТЦ "Зимняя вишня", выписан из больницы. Об этом пишет ТАСС. Отмечается, что состояние ребенка оценивается как хорошее. Он уже может ходить и сидеть.
Из-за падения ребенок получил множественные травмы, но тем не менее остался жив.
По сообщению НТВ, мальчика из окна горящего здания выкинул отец. Родители же мальчика и его младшая сестра погибли во время пожара.
Также отметим, что сегодня стало известно, что в пожаре в "Зимней вишне" погибли и двое детей из Алтайского края. Они находились на каникулах в гостях у отца и не смогли выбраться из кинозала. Губернатор региона уже распорядился оказать поддержку матери погибших детей.
Напомним, пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. По уточненным данным Следственного комитета, жертвами трагедии стали 60 человек, в том числе 41 ребенок.
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