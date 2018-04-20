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Транспортная полиция ищет очевидцев ЧП на железной дороге под Барнаулом, в результате которого серьезно пострадал 65-летний бийчанин.
Как сообщили в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, происшествие, детали которого не называются, произошло вечером 18 апреля на железнодорожных путях остановочного пункта Развилка (Новоалтайск).
"Пострадавший — 65-летний житель Бийска доставлен в городскую больницу Барнаула с диагнозом "ушиб головного мозга и открытый перелом костей свода черепа". По имеющейся информации, свидетелем происшествия стала женщина, вызвавшая бригаду скорой медицинской помощи", — добавляют в транспортной полиции.
Граждан, владеющих информацией о случившемся, просят сообщать по телефонам: 8 (3852) 29 31 85, 24-38-01.
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