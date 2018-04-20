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Единственный шанс на спасение Алины

, ИА "Амител"
Фонд "Облака" продолжает сбор средств для Алины Кравченко с острым миелобластным лейкозом

На данный момент собрано 300 300 рублей из 400 тысяч рублей. На счет фонда "Облака" поступило 47 800 рублей. Друзья и знакомые Алины помогли собрать почти 100 000, также благотворительный фонд "Врачебное братство" выделил Алине 100 000 рублей, фонд АдВита, собрал 52 500 рублей. К сбору осталось: 99 700 рублей.

25 апреля Алина должна вылететь для подготовки к операции по пересадке костного мозга в Санкт-Петербург. Очень важно успеть собрать все средства, чтобы операция состоялась и Алина получила свой шанс выжить

Один из семи.

Лишь 1 из 7 взрослых, заболевших лейкозом, остается в живых. Это тот случай, когда статистика звучит как приговор. Когда у тебя лейкоз, нормальная жизнь заканчивается сразу за порогом отделения гематологии. Несколько дней обследования и стучащий у виска вопрос: переживу ли я химиотерапию? Выдержит ли ослабший организм спасительную, но сжигающую все на своем пути красную химию? Именно красную. Те, для кого эта процедура уже не первая, знают, что препарат, который используют для особо мощной, высокодозной терапии, имеет яркий красный цвет. 

Какая сила заложена в растворе, созданном для уничтожения раковых клеток, легко увидеть своими глазами: случайно попадая на кожу или ткань, эта жидкость въедается намертво. И невольно задумываешься, что же происходит во время процедуры там, в измученных сосудах. 

Химиотерапия для Алины – это 6 часов под капельницей ежедневно, которые сложно выдержать без обезболивания. Постоянная слабость, не дающая удержаться на ногах. И химический привкус у всего. У картошки, которую ты уже не можешь есть, у воды, и даже у воздуха в такие дни тоже есть свой едкий химический вкус. 

Волосы начинают выпадать уже на третий день процедур, предательски оставаясь на подушке, на полу и в раковине. Можно решиться и побриться заранее, как это сделала Алина, оставив в прошлом густые до пояса темные волосы. Без парика и платочка теперь непривычно и холодно. Но вопрос о том, как ты выглядишь, уходит на второй план после изматывающей ежеминутной тошноты. Измотанность и желание спрятаться от всего мира. Это единственное, что оставляют после себя растянувшиеся на несколько месяцев 4 курса высокодозной химиотерапии.

И как глоток свежего воздуха, встреча дома с родными и слова лечащего врача и слово ремиссия. А значит, теперь возможна пересадка костного мозга. И нужно готовиться к операции, стараясь беречь каждую драгоценную крупицу сил и иммунитета. И в этот момент, когда ты так беззащитен и уязвим, оказывается, ты не имеешь права ни на уединение, ни на тишину. Тебе снова предстоит борьба, но уже не с болезнью. Ты узнаешь: даже если у тебя есть заветная бесплатная квота, на операцию по пересадке костного мозга ты можешь просто не успеть.

Дело в том, что все дополнительные расходы по обследованию и подготовке донора к пересадке должен взять на себя больной. И даже если тебе повезет и донор будет проживать в России, а не за рубежом, платить придется сотни тысяч рублей. К этому моменту все лимиты семьи давно исчерпаны. Единственный выход – открыть сбор средств. Самостоятельно собрать нужную сумму в поставленные кратчайшие сроки практически невозможно. Нужны профессиональные возможности благотворительных фондов, с их большой и неравнодушной аудиторией, с возможностями координировать их действия с больницей и постоянной отчетностью о поступивших средствах. 

На телевидении мы еженедельно видим благотворительные рубрики и кажется, получить помощь достаточно просто. Но это не так. Практически все фонды страны работают именно с детьми. И дело здесь в человеческом факторе. Именно дети у каждого из нас вызывают больше сочувствия и желания помочь, сборы на их лечение проще и быстрее закрыть. А общая сумма благотворительных сборов по стране такова, что помочь всем пока не удается. И естественный и понятный всем приоритет всегда на стороне помощи детям. Ежегодно тысячи взрослых, заболевших лейкозом, уступают больным детям свое место на операционном столе и право быть живым.

Алине всего 22 и ее жизнь зависит от 100 тысяч рублей, которых у родных просто нет. Ведь убивает не только болезнь. Равнодушие и время, которого до операции практически нет. 

Любой перевод мы просим вас сделать целевым и написать СМС: "Алина, живи":
Cбербанк: 4276020427762163 зарегистрирована на Джамилю Алибулатовну С. (директор фонда);
По номеру телефона, привязанному к карте Сбербанка: +79609612442, Семененко Д.А. 
Яндекс-кошелек: 410016197087867 
Qiwi кошелек: +79609612442 
Отправив SMS с телефона на короткий номер 3434 
В сообщении нужно набрать кодовое слово Облака, затем пробел и сумму пожертвования. Например, "Облака 50" 
На расчетный счет фонда "ОБЛАКА":р/с № 40703810123100000035 в ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК",
к/с: 30101810600000000774 в СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ, БИК 045004774.

 Публикация фотографий сделана с согласия семьи на оказание материально, юридической и психологической помощи в рамках реабилитационной программы фонда. 

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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