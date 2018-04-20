Городской субботник: как Барнаул убирают от мусора

Барнаул приводят в порядок после зимы. В рамках весенней санитарной очистки в городе 20 апреля проходит городской субботник. На улицы столицы края вышли десятки тысяч человек. Горожане приводят в порядок скверы и парки, убирают мусор, прошлогоднюю листву, белят деревья и бордюры. В стороне не остались ни офисные работники, ни чиновники. Как убирали город весной-2018, смотрите в этом видеоролике:
Напомним, 19 апреля в городе проходила акция "Чистый четверг". В этот день с улиц города было вывезено на городской полигон ТБО 143 машины с мусором.
Также напомним, что с 19 апреля полигон твердых коммунальных отходов принимает весь собранный мусор без оплаты, акция продлится по 27 апреля.
Власти города призывают всех активных барнаульцев принять участие в субботнике, чтобы сделать город чище и уютнее.
Комментарии
Никто из городских бездельников не остался в стороне
Раньше каждую весну активные жильцы нашего дома выходили на субботник и выгребали горы накопившегося мусора из двора. Хотя был дворник.
Но вот уже три года, как у нас поменялся дворник (теперь это женщина). И теперь у нас двор вычищен круглый год. И нет больше необходимости выходить на субботник и чистить двор.
Плохо, что остальные дворники не выполняют свою работу в течение года, поэтому приходится устраивать субботники. Это неправильно и ненормально. За меня мою работу что-то никто не делает.