Фото: barnaul.org \ пресс-служба ЗАО "Алтай-Парк"
Барнаульский парк "Солнечный ветер" завершает подготовку к открытию летнего сезона, сообщается на официальном сайте Барнаула.
С 1 мая начнут работать 28 аттракционов, а в течение лета добавится еще два новых. Также весь 2018 год в парке будут проводить работу над ландшафтом. Отмечается, что к новому сезону в парке были обновлены самые востребованные аттракционы.
Первый масштабный праздник, который пройдет в парке, будет посвящен открытию летнего сезона. 1 мая на обеих сценах парка будут проходить концертные и игровые программы. В это же время дети смогут смоделировать арт-объект по законам робототехники, поучаствовать в шоу мыльных пузырей, испытать свои художественные навыки в конкурсе рисунков. В первый час открытия парка будет работать профессиональный фотограф.
Кстати, цены на аттракционы остались на уровне прошлого года. Для удобства гостей продолжит работу платежно-пропускная карточная система.
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