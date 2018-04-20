Региональный партийный форум партии "Единая Россия. Направление 2026" стартовал в Алтайском крае. Первая площадка прошла в Бийске в пятницу, 20 апреля. Подобные партийные площадки, по инициативе секретаря Генерального совета партии Андрея Турчака, проходят в каждом регионе страны.
Партийцы, эксперты, представители бизнеса и общественности обсудили вопросы развития образования и формирования комфортной городской среды. Темы выбраны не случайно, ведь Бийск – один из самых крупных наукоградов России.
"В 2026 году "Единой России" исполнится 25 лет – серьезный возраст для ведущей политической структуры. К нему "Единая Россия" должна подойти в роли "Партии прорыва" — создать условия для качественного рывка в развитии всех сфер жизнедеятельности: образования, науки, здравоохранения, социальной сферы промышленности, бизнеса. Именно такую задачу перед нами поставил Президент РФ Владимир Путин в ежегодном послании", — отметил на форуме секретарь Алтайского регионального отделения партии Александр Романенко.
Он напомнил, что в послании главы государства большое внимание уделяется развитию малых городов и системы образования.
По словам Романенко, без науки невозможно делать города комфортными, благоустраивать их с использованием актуальных архитектурных решений и цифровых технологий. России нужны современные школы, где даются не только базовые знания, но и есть акцент на профориентацию, используются современные технологии, подчеркнули в партии.
Участники площадки в Бийске высказали немало идей. Например, ректор Бийского педагогического государственного университета им. В.М. Шукшина Людмила Мокрецова предложила начинать профориентацию детей не в старших классах, а с детского сада. И она поделилась успешным опытом вуза в этом направлении. Также на площадке по формированию комфортной городской среды прозвучала идея рассмотреть вопрос включения в программу городской частный сектор.
Самые ценные предложения, озвученные в Бийске, войдут в итоговую резолюцию, которая будет направлена в Москву, уточнили в пресс-службе партии. Следующая площадка на тему "Социальная сфера" состоится в Рубцовске 23 апреля.
Комментарии
Точнее "осудила"