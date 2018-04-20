Фото: news.rambler.ru
Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве после гибели пяти человек в результате пожара в жилом доме в алтайском селе Косиха.
В краевом управлении СКР уточняют, что произошедшее квалифицировано по пункту 1 части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).
Согласно данным правоохранителей, 20 апреля в частном доме несколько местных жителей распивали спиртные напитки. Ночью в веранде жилого помещения вспыхнул пожар, в результате которого от отравления угарным газом погибли три женщины и двое мужчин в возрасте от 27 до 59 лет.
В СКР добавляют, что все погибшие вели антисоциальный образ жизни, а в доме, где произошел пожар, постоянно собирались компании, распивающие алкоголь.
В данный момент задержан 23-летний местный житель, которого подозревают в том, что именно он поджег дом. По предварительным данным, между ним и тем, кто находился в доме, произошел конфликт.
В пресс-службе ГУ МВД по региону порталу Amic.ru сообщили, что подозреваемый был задержан сотрудниками полиции еще утром. Сопротивления он не оказывал.
Следствие намерено ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу. Расследование продолжается.
Комментарии