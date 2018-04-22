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Открытие второго колеса обозрения в Барнауле отложили

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Изначально аттракцион планировалось запустить уже к 1 мая

Фото: wallbox.ru

Колесо обозрения, которое много лет работало в Тюмени на Цветном бульваре, демонтировали и передали Барнаулу. В краевой столице его планировалось разместить в парке развлечений "Арлекино" уже к 1 мая. Однако установка аттракциона может затянуться из-за спора с комитетом по архитектуре и градостроительству администрации города по поводу статуса колеса.

Как рассказал заместитель директора барнаульского парка "Арлекино" Михаил Шемелинин, сейчас составляется документация. Разработчик утверждает, что колесо, привезенное из Тюмени, не капитальное строение. Комитет по архитектуре и градостроительству Барнаула, в свою очередь, утверждает, что для установки колеса необходимо получить документы о капитальном строительстве.

При втором варианте, устраивающем мэрию Барнаула, установка развлекательного объекта потребует больше времени. При этом Михаил Шемелинин убежден, что все эти формальности будут решены в ближайшее время и летом жители краевой столицы уже смогут покататься на колесе обозрения.

Ранее стало известно, что старый аттракцион демонтировали в Тюмени. Одним из вариантов было размещение прежнего колеса обозрения в сквере Депутатов в районе улицы Олимпийской. В итоге колесо было передано в барнаульский парк "Арлекино". Местные специалисты перекрасили аттракцион, проверили исправность всех приборов и механизмов и приступили к монтажу конструкций.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

22.04.2018 07:52
- гость -

И зачем нам старое колесо? Почему его там списали? И как на нем кататься если оно старое , тем более детям? Мы хотим новое колесо, на старых катайтесь сами.

0  0
22.04.2018 08:25
Чучмек

Прекрасная иллюстрация гнилой сущности современного предпринимательства - купить хлам по цене металлолома, воткнуть его куда-нибудь по серой схеме, зарабатывать на нем бабло, упрекать чиновников в создании препятствий бизнесу, а самому ни за что не отвечать...

0  0
22.04.2018 08:31
- гость -

А где у нас сквер Депутатов? 2GIS не знает, а на ул.Олимпийской из скверов только Старое Власихинское кладбище, или это и есть депутатское место?

0  0
22.04.2018 08:42
- гость -

сволочи

0  0
22.04.2018 09:02
- гость -

Дома нужно проектировать на расстоянии не больше диаметра колеса. Оченя удобно будет подавать цемент ,песок и кирпич на стены, и рубероид на крыши. Переставляй колесу туда-сюда-и фсё!

0  0
22.04.2018 09:19
гость

Катайтесь ко на нем сами. Мне жизнь дорога как память.

0  0
22.04.2018 09:25
- гость -

Покупая старое колесо обозрения, не забывайте про Зимнюю вишню. Там тоже надеялись, что пронесет.
Я и мои дети не будут кататься на б/у-шном колесе, тем более проверенном лишь "местными" специалистами. Колеса проверяют минимум новосибирцы.

0  0
22.04.2018 09:50
- гость -

ребятки лихо облажались с колесом )))

0  0
22.04.2018 09:57
- гость -

Не бойтесь, деревенские поедут без проблем! Они не такие разборчивые.

0  0
22.04.2018 10:11
- гость -

Ага, а в "зимней вишне" деревенские были?

0  0
22.04.2018 10:42
- гость -

Гораздо выше вероятность что вас собьют на переходном переходе. Но там вы мозги не включает, и разборчивость не проявдяетн

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