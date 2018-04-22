Фото: wallbox.ru
Колесо обозрения, которое много лет работало в Тюмени на Цветном бульваре, демонтировали и передали Барнаулу. В краевой столице его планировалось разместить в парке развлечений "Арлекино" уже к 1 мая. Однако установка аттракциона может затянуться из-за спора с комитетом по архитектуре и градостроительству администрации города по поводу статуса колеса.
Как рассказал заместитель директора барнаульского парка "Арлекино" Михаил Шемелинин, сейчас составляется документация. Разработчик утверждает, что колесо, привезенное из Тюмени, не капитальное строение. Комитет по архитектуре и градостроительству Барнаула, в свою очередь, утверждает, что для установки колеса необходимо получить документы о капитальном строительстве.
При втором варианте, устраивающем мэрию Барнаула, установка развлекательного объекта потребует больше времени. При этом Михаил Шемелинин убежден, что все эти формальности будут решены в ближайшее время и летом жители краевой столицы уже смогут покататься на колесе обозрения.
Ранее стало известно, что старый аттракцион демонтировали в Тюмени. Одним из вариантов было размещение прежнего колеса обозрения в сквере Депутатов в районе улицы Олимпийской. В итоге колесо было передано в барнаульский парк "Арлекино". Местные специалисты перекрасили аттракцион, проверили исправность всех приборов и механизмов и приступили к монтажу конструкций.
Комментарии
И зачем нам старое колесо? Почему его там списали? И как на нем кататься если оно старое , тем более детям? Мы хотим новое колесо, на старых катайтесь сами.
Прекрасная иллюстрация гнилой сущности современного предпринимательства - купить хлам по цене металлолома, воткнуть его куда-нибудь по серой схеме, зарабатывать на нем бабло, упрекать чиновников в создании препятствий бизнесу, а самому ни за что не отвечать...
А где у нас сквер Депутатов? 2GIS не знает, а на ул.Олимпийской из скверов только Старое Власихинское кладбище, или это и есть депутатское место?
сволочи
Дома нужно проектировать на расстоянии не больше диаметра колеса. Оченя удобно будет подавать цемент ,песок и кирпич на стены, и рубероид на крыши. Переставляй колесу туда-сюда-и фсё!
Катайтесь ко на нем сами. Мне жизнь дорога как память.
Покупая старое колесо обозрения, не забывайте про Зимнюю вишню. Там тоже надеялись, что пронесет.
Я и мои дети не будут кататься на б/у-шном колесе, тем более проверенном лишь "местными" специалистами. Колеса проверяют минимум новосибирцы.
ребятки лихо облажались с колесом )))
Не бойтесь, деревенские поедут без проблем! Они не такие разборчивые.
Ага, а в "зимней вишне" деревенские были?
Гораздо выше вероятность что вас собьют на переходном переходе. Но там вы мозги не включает, и разборчивость не проявдяетн