Генеральный директор Барнаульской горэлектросети Иван Василиади в прямом эфире радио "Эхо Москвы" рассказал о том, как местные управляющие компании паразитируют на деньгах жильцов, проводят антиагитацию прямых договоров с ресурсовиками, и отчего они, домоуправы, столь до чужого добра жадные. Для тех, кто не слушал интервью, Amic.ru публикует самые яркие выдержки из него.

О прямых договорах

Прямые договоры приняли, потому что была проблема, которую необходимо было решать. Это проблема сбора дебиторской задолженности с населения. Управляющие компании с этой задачей не хотят работать, не могут и не умеют. И те долги, которые они не собирают в силу своей пассивности, просто пропадают. Вот, если коротко, зачем нужны прямые договоры с РСО.

О третьей группе паразитов

Мы ожидали антиагитации прямых договоров от ряда управляющих компаний. Как говорится, я разочарован, но не удивлен. В принципе, управляющие компании Барнаула можно условно разделить на три группы. Самая многочисленная из них – это те, кто давно хотел и давно перешел на прямые договоры с нами. Их тяготила работа с дебиторской задолженностью и риски, связанные с ее взысканием. А потому они воспользовались определенным несовершенством законодательства, которое условно позволяло заключать прямые договоры еще до официального принятия закона. Вторая группа несколько меньше, это те нерешительные компании, которые хотели перейти на прямые договоры еще до принятия закона, но они такие пугливые и законопослушные в кавычках, боялись прокуратуры, боялись жилищной инспекции, боялись сложностей и трудностей. Одним словом, они очень хотели, но не переходили. Как раз для них сейчас закон о прямых договорах — это замечательная возможность избавиться от непосильной ноши в виде сбора чужих денег и работы с дебиторской задолженностью. И третья группа, самая малочисленная, — те, кто целенаправленно не хочет выполнять распоряжение президента об исключении управляющих компаний из платежной цепочки. Эта третья группа паразитов совершенно не заинтересована в том, чтобы терять лакомый для них кусок – платежи собственников. Они, как присосавшиеся паразиты, и впредь будут всеми способами блокировать исполнение закона о прямых договорах. И тогда для перехода на прямые договоры потребуется либо решение жильцов, либо расторжение договора по инициативе ресурсоснабжающей организации или по обоюдному согласию.

О марже домоуправов

Безусловно, на местном рынке ЖКХ есть управляющие компании, которые планируют работать долго и честно. Они понимают, что в прошлой конфигурации Жилищного кодекса схема работы управляющей компании была весьма рискованной. Им приходилось самостоятельно проводить все расчеты с жителями и только затем перечислять собранные деньги ресурсоснабжающим организациям. По сути, это неоплачиваемый труд. Потому что те деньги, которые они недособирали и недоплатили нам в Горэлектросеть, это их личные убытки, платить за которые им приходилось из своего кармана. Однако среди управляющих компаний есть те, которые не собирались и не собираются работать долго. Для них долги перед РСО не представляют никакого риска. Накопив долги, они откроют новую, новую и новую компанию. И так до бесконечности. Лицензирование несколько затруднило такое размножение, но, по сути, не остановило этот процесс на корню. Повторюсь, у управляющих компаний в тарифе не предусмотрены средства на работу с дебиторской задолженностью, только плата за текущее содержание жилья. А потому взыскание долгов ложится на их бюджет, это их убытки. По этой причине недобросовестные компании не занимаются взысканием долгов, их интерес в другом.

Об уюте без согласия

У нас есть очень характерный пример – компания "Уют и согласие". Мы написали заявление в прокуратуру по факту кражи. Речь идет о более 700 тысячах рублей. Деньги, которые жители домов заплатили за услуги Горэлектросети, до нас так и не дошли. Управляющая компания собрала их через свою кассу. Эти деньги были ими израсходованы по собственному усмотрению и на свои нужды, неизвестно куда, но мы эти деньги не увидели. И такие компании не единичны. Есть среди управляющих компаний и те, кто ловит маржу на избыточно выставляемых ОДН. Кто-то для того, чтобы чуть-чуть обогатиться, кто-то для того, чтобы поправить платежный баланс и выровнять те кассовые разрывы, которые возникают из-за неплательщиков перед Барнаульской горэлектросетью. Чтобы их компенсировать, жителям выставляют к оплате счет за ОДН (электроснабжение на СОИ – ред.) больше, чем должны. Тем самым управляющие компании компенсируют тот денежный поток, который недополучили от пассивных трудных должников. Это и есть ответ на вопрос, почему некоторые управляющие компании категорически не заинтересованы в прямых договорах. Паразиты никогда в этом не заинтересованы, и, безусловно, это повод для жильцов дома задуматься, а нужна ли вообще такая управляющая компания.

О разборках с бабушками

В Горэлектросети не разбираются с бабушками, мы с ними работаем. Так же как с дедушками и со всеми другими нашими клиентами. Мы работаем с каждым и ни от кого не отмахиваемся. При консультации со специалистами Барнаульской горэлектросети абонентам предоставляются не устные сказки-раскраски, мы показываем бумаги, расчеты. Компания полностью отказалась от попыток объяснять и давать такие консультации по телефону, поскольку это совершенно неэффективно. Если это, конечно, не дважды два четыре и это не первый месяц потребления электроэнергии, когда ты с нулевыми показаниями на счетчике. Мы постарались сделать бумажные формы документов, с которыми мы работаем с не совсем понявшими нас должниками, предельно ясными и понятными. Была такая задача, и мы с ней целенаправленно работали, чтобы у людей не оставались вопросы. Нет ничего хуже, чем непонятая задолженность. Это воспринимается как какое-то несправедливое наказание, и, соответственно, люди или не платят совсем, или впадают в состояние неконструктивной агрессии и идут жаловаться.

О пугалках про монополистов

У многих есть иллюзия, что, придя на разборку с управляющей компанией, в одно место по всем услугам, они там добьются правды и что они более защищены, чем при прямых договорах с ресурсоснабжающими организациями. В каком-то смысле так и есть. В том смысле, что управляющая компания не будет с вами работать вовсе, не будет неволить за ваш долг, отключать за долги – им эти хлопоты не нужны. В итоге, если в доме одна управляющая компания сменится на другую, вам, может быть, даже простят долги. И неважно, что прощенные долги – это прямые убытки РСО, они же монополисты, вот пусть и страдают. Примерно такую логику у обывателей мы встречаем. Однако существуют неочевидные риски. Так, управляющие компании, пользуясь некомпетентностью жильцов и сложностью расчетов, могут этим крутить-вертеть как угодно. В основном обман идет на расчетах ОДН. И никакие въедливые домовые активисты не в состоянии с управляющей компанией разобраться и вывести ее на чистую воду. Потому что за управляющими компаниями следит только жилищная инспекция, а за ресурсовиками – 5-6 организаций. Они строго проверяют, а правильно ли мы считаем, и если мы вдруг ошиблись, нас жестоко наказывают. В отличие от управляющих компаний, мы работаем строго по закону и выверяем каждое свое решение. Более того, с БГЭС работать намного проще. В том смысле, что наши специалисты значительно более компетентные, чем в управляющих компаниях.

Об агитации и божьей помощи

Я не знаю, откуда ждать помощи, если в доме не набирается достаточное количество голосов для перехода на прямые договоры. Только если к Господу Богу обратиться, потому что нет никакого аргумента и сама идея перехода на прямые договоры через решение общего собрания мне кажется несколько искусственно надуманной. Это, конечно, широкий жест в сторону демократических инструментов, но практика показывает, что они не очень востребованы и не очень работают. С позиции Барнаульской горэлектросети сообщу, что мы не будем заниматься такой агитационной работой. Мы будем пытаться находить с управляющими компаниями компромиссные решения по расторжению договоров без наличия задолженности и без согласия жильцов. Эта норма законная, и, я думаю, с теми управляющими компаниями, которые хотели, но боялись перейти на прямые договоры, мы сможем реализовать эту схему на совершенно законных основаниях.