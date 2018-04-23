Понедельник, 23 Апрель, 09:57

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

А вы посещаете ТРЦ и кинотеатры после трагедии в Кемерово?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 61,32
€ 75,65
512273
16°
Обь
428см -27

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок-2018Дорожный ремонт - 2018Марафон Победы
Новости

Гендиректор БГЭС рассказал, кто и как паразитирует на местном ЖКХ

, ИА "Амител"
Отчего домоуправы столь до чужого добра жадные

Генеральный директор Барнаульской горэлектросети Иван Василиади в прямом эфире радио "Эхо Москвы" рассказал о том, как местные управляющие компании паразитируют на деньгах жильцов, проводят антиагитацию прямых договоров с ресурсовиками, и отчего они, домоуправы, столь до чужого добра жадные. Для тех, кто не слушал интервью, Amic.ru публикует самые яркие выдержки из него.

О прямых договорах

Прямые договоры приняли, потому что была проблема, которую необходимо было решать. Это проблема сбора дебиторской задолженности с населения. Управляющие компании с этой задачей не хотят работать, не могут и не умеют. И те долги, которые они не собирают в силу своей пассивности, просто пропадают. Вот, если коротко, зачем нужны прямые договоры с РСО.

О третьей группе паразитов

Мы ожидали антиагитации прямых договоров от ряда управляющих компаний. Как говорится, я разочарован, но не удивлен. В принципе, управляющие компании Барнаула можно условно разделить на три группы. Самая многочисленная из них – это те, кто давно хотел и давно перешел на прямые договоры с нами. Их тяготила работа с дебиторской задолженностью и риски, связанные с ее взысканием. А потому они воспользовались определенным несовершенством законодательства, которое условно позволяло заключать прямые договоры еще до официального принятия закона. Вторая группа несколько меньше, это те нерешительные компании, которые хотели перейти на прямые договоры еще до принятия закона, но они такие пугливые и законопослушные в кавычках, боялись прокуратуры, боялись жилищной инспекции, боялись сложностей и трудностей. Одним словом, они очень хотели, но не переходили. Как раз для них сейчас закон о прямых договорах — это замечательная возможность избавиться от непосильной ноши в виде сбора чужих денег и работы с дебиторской задолженностью. И третья группа, самая малочисленная, — те, кто целенаправленно не хочет выполнять распоряжение президента об исключении управляющих компаний из платежной цепочки. Эта третья группа паразитов совершенно не заинтересована в том, чтобы терять лакомый для них кусок – платежи собственников. Они, как присосавшиеся паразиты, и впредь будут всеми способами блокировать исполнение закона о прямых договорах. И тогда для перехода на прямые договоры потребуется либо решение жильцов, либо расторжение договора по инициативе ресурсоснабжающей организации или по обоюдному согласию.

О марже домоуправов

Безусловно, на местном рынке ЖКХ есть управляющие компании, которые планируют работать долго и честно. Они понимают, что в прошлой конфигурации Жилищного кодекса схема работы управляющей компании была весьма рискованной. Им приходилось самостоятельно проводить все расчеты с жителями и только затем перечислять собранные деньги ресурсоснабжающим организациям. По сути, это неоплачиваемый труд. Потому что те деньги, которые они недособирали и недоплатили нам в Горэлектросеть, это их личные убытки, платить за которые им приходилось из своего кармана. Однако среди управляющих компаний есть те, которые не собирались и не собираются работать долго. Для них долги перед РСО не представляют никакого риска. Накопив долги, они откроют новую, новую и новую компанию. И так до бесконечности. Лицензирование несколько затруднило такое размножение, но, по сути, не остановило этот процесс на корню. Повторюсь, у управляющих компаний в тарифе не предусмотрены средства на работу с дебиторской задолженностью, только плата за текущее содержание жилья. А потому взыскание долгов ложится на их бюджет, это их убытки. По этой причине недобросовестные компании не занимаются взысканием долгов, их интерес в другом.

Об уюте без согласия

У нас есть очень характерный пример – компания "Уют и согласие". Мы написали заявление в прокуратуру по факту кражи. Речь идет о более 700 тысячах рублей. Деньги, которые жители домов заплатили за услуги Горэлектросети, до нас так и не дошли. Управляющая компания собрала их через свою кассу. Эти деньги были ими израсходованы по собственному усмотрению и на свои нужды, неизвестно куда, но мы эти деньги не увидели. И такие компании не единичны. Есть среди управляющих компаний и те, кто ловит маржу на избыточно выставляемых ОДН. Кто-то для того, чтобы чуть-чуть обогатиться, кто-то для того, чтобы поправить платежный баланс и выровнять те кассовые разрывы, которые возникают из-за неплательщиков перед Барнаульской горэлектросетью. Чтобы их компенсировать, жителям выставляют к оплате счет за ОДН (электроснабжение на СОИ – ред.) больше, чем должны. Тем самым управляющие компании компенсируют тот денежный поток, который недополучили от пассивных трудных должников. Это и есть ответ на вопрос, почему некоторые управляющие компании категорически не заинтересованы в прямых договорах. Паразиты никогда в этом не заинтересованы, и, безусловно, это повод для жильцов дома задуматься, а нужна ли вообще такая управляющая компания.

О разборках с бабушками

В Горэлектросети не разбираются с бабушками, мы с ними работаем. Так же как с дедушками и со всеми другими нашими клиентами. Мы работаем с каждым и ни от кого не отмахиваемся. При консультации со специалистами Барнаульской горэлектросети абонентам предоставляются не устные сказки-раскраски, мы показываем бумаги, расчеты. Компания полностью отказалась от попыток объяснять и давать такие консультации по телефону, поскольку это совершенно неэффективно. Если это, конечно, не дважды два четыре и это не первый месяц потребления электроэнергии, когда ты с нулевыми показаниями на счетчике. Мы постарались сделать бумажные формы документов, с которыми мы работаем с не совсем понявшими нас должниками, предельно ясными и понятными. Была такая задача, и мы с ней целенаправленно работали, чтобы у людей не оставались вопросы. Нет ничего хуже, чем непонятая задолженность. Это воспринимается как какое-то несправедливое наказание, и, соответственно, люди или не платят совсем, или впадают в состояние неконструктивной агрессии и идут жаловаться.

О пугалках про монополистов

У многих есть иллюзия, что, придя на разборку с управляющей компанией, в одно место по всем услугам, они там добьются правды и что они более защищены, чем при прямых договорах с ресурсоснабжающими организациями. В каком-то смысле так и есть. В том смысле, что управляющая компания не будет с вами работать вовсе, не будет неволить за ваш долг, отключать за долги – им эти хлопоты не нужны. В итоге, если в доме одна управляющая компания сменится на другую, вам, может быть, даже простят долги. И неважно, что прощенные долги – это прямые убытки РСО, они же монополисты, вот пусть и страдают. Примерно такую логику у обывателей мы встречаем. Однако существуют неочевидные риски. Так, управляющие компании, пользуясь некомпетентностью жильцов и сложностью расчетов, могут этим крутить-вертеть как угодно. В основном обман идет на расчетах ОДН. И никакие въедливые домовые активисты не в состоянии с управляющей компанией разобраться и вывести ее на чистую воду. Потому что за управляющими компаниями следит только жилищная инспекция, а за ресурсовиками – 5-6 организаций. Они строго проверяют, а правильно ли мы считаем, и если мы вдруг ошиблись, нас жестоко наказывают. В отличие от управляющих компаний, мы работаем строго по закону и выверяем каждое свое решение. Более того, с БГЭС работать намного проще. В том смысле, что наши специалисты значительно более компетентные, чем в управляющих компаниях.

Об агитации и божьей помощи

Я не знаю, откуда ждать помощи, если в доме не набирается достаточное количество голосов для перехода на прямые договоры. Только если к Господу Богу обратиться, потому что нет никакого аргумента и сама идея перехода на прямые договоры через решение общего собрания мне кажется несколько искусственно надуманной. Это, конечно, широкий жест в сторону демократических инструментов, но практика показывает, что они не очень востребованы и не очень работают. С позиции Барнаульской горэлектросети сообщу, что мы не будем заниматься такой агитационной работой. Мы будем пытаться находить с управляющими компаниями компромиссные решения по расторжению договоров без наличия задолженности и без согласия жильцов. Эта норма законная, и, я думаю, с теми управляющими компаниями, которые хотели, но боялись перейти на прямые договоры, мы сможем реализовать эту схему на совершенно законных основаниях.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

23.04.2018 08:35
гость

Горэлектросеть в первую очередь думает как больше денег заработать,а жильцах не думает.Заключает договора со всеми,а люди узнают позже ,что в доме может быть компания которая продает электроэнергию,и согласия наше не кто не спрашивает.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< апрель 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
09:51
Новосибирец выловил громадного сазана у Бугринского моста и отпустил его 0
09:40
Мир, труд, май: как россияне будут отдыхать на майские праздники 0
09:40
Самых спортивных отцов чествовали в Барнауле 0
09:33
Очевидцы: Барнаулка в районе Булыгино подмыла берег 0
09:24
Меню первого обеда на "Титанике" продали за $140 тысяч 0
09:15
"Молния-1", "Мелодия" и Олимпийский комитет: 23 апреля в истории России 0
09:07
Россиянка, разыскиваемая в России, объявила голодовку в американской тюрьме 0
09:03
Разработана новая формула воды для спорта 0
08:51
Жителя Алтая подозревают в краже из дома пенсионерки, пока та лечилась 1
08:43
Вселенский патриархат рассмотрел запрос Порошенко об отдельной церкви 4
08:30
Все в лагерь: где и как совершенствовать английский язык взрослым и детям 2
08:22
Режим чрезвычайной ситуации снят в Алтайском крае 0
08:16
Возгорание ТЦ "ЦУМ" произошло в Горно-Алтайске 3
08:04
Мясо курицы: в чем польза и почему ему стоит отдать предпочтение 0
07:50
Безопасный смартфон: 5 простых правил для защиты 0
07:42
Роль Алексея Смертина в сомнительных сделках ФК "Динамо" проверит МВД 3
07:34
Шесть часов до лета: майские каникулы на теплом побережье 0
07:22
Мода на "дорого-богато" уходит: флорист о выборе цветов для букетов и дома 2
07:15
Вся правда и мифы о покупке "первички": как избежать подводных камней 0
07:03
Квартиру с колоннами и теплыми полами продают в Барнауле за 6,5 млн рублей 6
06:48
Посевная через призму техосмотра: как проверяют сельхозтехнику на Алтае 1
06:32
Экспериментировать – вкусно: 5 самых оригинальных рецептов окрошки 22
06:17
Новая неделя стартует в Алтайском крае с тепла, гроз и сильного ветра 0
06:01
Гендиректор БГЭС рассказал, кто и как паразитирует на местном ЖКХ 1
23:13
Кошка-экстремал проехала 150 километров на подвеске колеса в Приморье 3
22:12
Макрон назвал Путина "сильным и умным" лидером 2
21:14
Актриса Нина Дорошина будет похоронена на Пятницком кладбище 0
20:14
СМИ: Порошенко запутался в цифрах, нахваливая паспорт Украины 2
19:39
Единственный в РФ памятник царской семье появился в Бийске 9
19:13
Пограничники Украины задержали находящегося в розыске россиянина 1
18:34
Городское кладбище загорелось в Рубцовске 2
18:07
СМИ опубликовали видео падения "НЛО" на дорогу в Таиланде 1
17:34
Житель Новосибирска скончался после падения из окна 23 этажа 0
17:08
Гроза и нулевая температура ждут жителей Алтайского края 23 апреля 0
16:39
Прогулку единственного гигантского муравьеда в РФ сняли на видео 0
16:12
Лондон подозревает в покушении на Скрипалей "экс-агента ФСБ" 1
15:53
90 машин разбито, 600 деревьев упало: МЧС подсчитало итоги урагана в Москве 1
15:24
СМИ сообщили о заморозке 1,5-2 млрд долларов активов Вексельберга 10
14:37
Мошенники обокрали барнаульскую пенсионерку, пытавшуюся взять кредит 2
14:13
Меню первого обеда на "Титанике" продали за 140 тысяч долларов 0
13:34
Житель Алтайского края обокрал лежавшую в больнице пенсионерку 4
13:13
Новосибирцев эвакуировали из "Ленты" из-за подозрительной банки с горошком 0
12:42
Пьяный эстонец избил в Литве украинца из-за спора о России 6
12:12
76 машин мусора вывезли на полигон дорожники Барнаула во время субботника 9
11:34
Барнаульцы пожаловались на мертвую рыбу в парке "Изумрудный" 12
11:12
СМИ: советники Трампа считают отказ КНДР от ракетных испытаний "ловушкой" 0
10:32
Госдеп призвал Украину поднять цены на газ 2
10:12
Скончался актер, снимавшийся в "Гарри Поттере" и "Остине Пауэрсе" 2
09:34
США ввели в строй корабль, на котором установят лазерную пушку 0
09:03
Собянин сообщил о гибели ребенка в результате урагана в Москве 0
08:36
В Японии скончался самый старый человек на Земле 0
08:26
Россия выберет место посадки первой за многие десятилетия миссии на Марс 7
08:04
Чудовищная мощь: завораживающие снимки ядерных взрывов 29
07:48
Правила жизни по Ленину: учитывать момент и быть смелым в решениях 59
07:34
Открытие второго колеса обозрения в Барнауле отложили 22
07:19
Разбивательница сердец: лучшие фото актрисы Эмбер Херд 4
07:03
Квартиру с дизайнерским ремонтом и фресками продают в Барнауле за 6,5 млн 8
06:44
Как выглядит безысходность: фото 3
06:23
Тепло до +22 градусов и ветер ждут жителей Алтайского края 22 апреля 0
06:01
"Беловский разлом": как под Ребрихой восстанавливают смытую стихией дорогу 0
23:11
Актрису из сериала "Тайны Смолвиля" арестовали по подозрению в работорговле 0
22:03
Силовики ликвидировали сторонника запрещенного ИГ в Ставропольском крае 0
21:04
Британцы в письмах российским дипломатам извинились за действия властей 0
20:02
Алтайскую школьницу подозревают в краже смартфона у одноклассницы 0
19:32
Более 300 человек эвакуировали из комплекса "Москва-Сити" из-за задымления 1
19:07
Инновационные светофоры установят на восьми перекрестках в Новосибирске 0
18:36
Мошенники украли 23 тысячи рублей у пытавшегося взять кредит барнаульца 0
18:14
Дождь и сильный ветер ожидает жителей Алтайского края 22 апреля 0
17:39
МИД РФ сожалеет о невыдаче виз США артистам Большого театра 7
17:07
ВМС Украины провели учения рядом с границей с Крымом 0
16:40
Выставка ретроавтомобилей вновь заработала на Барнаульском автовокзале 0
16:14
Умерла звезда фильма "Любовь и голуби" Нина Дорошина 8
15:43
Барнаульцы простились с погибшими при пожаре в ТЦ в Кемерово земляками 12
15:12
СМИ: Трамп был недоволен, что его не оповестили о звонке Путина 0
14:43
Военная техника прибыла в Москву для участия в параде Победы 5
14:18
Космонавт Владимир Ляхов скончался на 77-м году жизни 0
13:43
Житель Москвы выставил на продажу автограф Сталина за 120 тысяч рублей 0
13:14
Актриса Натали Портман объяснила отказ ехать в Израиль на церемонию Genesis 1
12:43
Алтайские ветераны получат губернаторские подарки на 4,5 миллиона рублей 13
12:12
В Алтайском крае несшие диван люди попались на хранении наркотиков 7
11:37
Делегация КНДР посетит экономический форум во Владивостоке 1
11:14
Комнаты примирения откроют в барнаульском и бийском ЗАГСах 4
10:38
На Украние признали невозможность вернуть Крым 13
10:07
Около 50 новосибирцев пойдут под суд за организацию подпольного казино 0
09:34
Очевидцы: автомобиль слетел в кювет в Барнауле 6
09:12
Милонов попросил Минпромторг ограничить продажу одноразовых мангалов 22
08:56
СМИ сообщили о "серьезном прорыве" следствия в деле Скрипаля 20
08:28
Трамп прокомментировал решение КНДР об остановке ядерных испытаний 5
08:04
Моя весна: новые работы участников фотоконкурса от Amic 0
07:50
Когда солнце с месяцем встречается: чем знаменито 21 апреля 2
07:34
Парк "Изумрудный" не заработает в 2018 году из-за суда между арендаторами 27
07:22
Барнаульским пляжем вновь займется компания, чей профиль – одежда и обувь 2
07:15
Александр Карлин объяснил, как на Алтае будут покупать жилье сиротам 7
07:03
Квартиру со встроенным камином продают в Барнауле за 7,3 млн рублей 7
06:48
Лошади, роботы и привидения: акция "Библионочь" прошла в Барнауле 1
06:32
Повелители финансов: всё самое ироничное ко Дню главбуха 0
06:23
Александр Бердников в 2017 году обзавелся Land Cruiser, "потеряв" 1 млн 3
06:14
Солнце и +20: жаркие апрельские выходные стартуют в Алтайском крае 5
06:01
Общественники рассказали о дефектах на отремонтированных дорогах Барнаула 1
05:52
Изоляторы в России приведут к мировым стандартам к 2026 году за 55 млрд 13
04:43
Корреспондент чеченской телерадиокомпании погиб в Сирии 0
03:35
Уравнять богатых и бедных предложил депутат Госдумы 13
02:21
Силуанов прокомментировал ситуацию с падением курса рубля 4
01:13
Шведский музыкант и диджей Avicii скончался в возрасте 28 лет 0
00:34
Врачи рассказали, как избежать смерти после инфаркта 2

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.