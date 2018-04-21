Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Суббота, 21 апреля, обещает жителям Алтайского края теплую и ветреную погоду.
По информации регионального Гидрометцентра, в крае будет без осадков, местами туман. Дневные температуры составят +15...+20 градусов. Ветер будет южный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 12-17 метров.
В Барнауле будет также без осадков. Дневные температуры в краевой столице составят +16...+18 градусов. Ветер южный, 7-12 метров в секунду.
Комментарии
Стаким ветром и пасмурной погодой, плюс 16 в Барнауле превратятся в плюс 5 по ощущениям. Жара, это кого +25 и выше и солнце без облаков и ветра нет.