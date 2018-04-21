Когда солнце с месяцем встречается: чем знаменито 21 апреля

Рассказываем о самых интересных фактах, которые произошли 21 апреля в мире и России.
Праздники:
В России сегодня отмечают День местного самоуправления. Праздник этот призван повысить роль и значение института местного самоуправления, а также способствовать развитию демократии и гражданского общества. В общем, празднуем.
День бухгалтера отмечают сегодня в России. Праздник этот неофициальный, но в народе любимый: бухгалтеров в нашей стране достаточно. У них даже песня своя есть: "Бухгалтер, милый мой бухгалтер!"
Во всем мире 21 апреля отмечают День астрономии. Кстати, в Барнаульском планетарии сегодня можно будет посмотреть на звезды в телескоп на астроплощадке.
События:
Считается, что именно в этот день в 753 г. до н. э. Ромул основал Рим.
В 1972 году Джон Янг, командир "Аполлона-16", спустился на поверхность Луны. Космический корабль "Аполлон-16" провел на естественном спутнике Земли три дня.
Дни рождения:
В 1735 году родился русский механик-изобретатель Иван Кулибин. В 1758 году — Арина Родионовна — няня великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина
А в 1926 году в этот день родилась королева Великобритании Елизавета II
Народные приметы:
Считается, что 21 апреля месяц с солнцем встречается. И по тому, какой была эта встреча, прогнозируют погоду на лето. Так, если в этот день солнышко ясное и вечер светлый, то и лето будет добрым, теплым. Если же солнышко хмурится и вечером пасмурно, то и лето будет дождливым.
Комментарии
День рождение таких людей, вот с праздником