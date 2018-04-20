В Сети ранее появилась информация, что борт SU-1441 авиакомпании "Аэрофлот" был задержан якобы из-за опоздания губернатора Иркутской областиСергея Левченко. Однако, как гласит официальная версия, задержка рейса из Иркутска в Шереметьево случилась из-за обработки взлетной полосы.
"Опоздания не было. Губернатор приехал в аэропорт заранее. Как положено, сдал багаж. Вылет стоял на 5:30 (мск), а по факту произошел в 5:46. В аэропорту нам уточнили, что полосу поливали антиобледенительной жидкостью в связи с тем, что накануне шел снег", — передает ТАСС слова руководителя пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области Ирины Алашкевич.
Как пишет URA.RU, директор "Центра Гражданского Содействия" Алексей Тупицин опубликовал на своей странице в Facebook сообщение, что рейс из Иркутска в Москву задержали на полчаса из-за опоздания губернатора: "Люди просто сидели в самолете и ждали неизвестно чего до тех пор, пока Левченко с супругой не поднялись на борт. Стюардессы затруднились назвать причину задержки рейса. Наверное, только в России такое возможно".
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