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Миронов: России нужна подходящая государственная идеология

, ИА "Амител"
Он добавил, что пока не готов каким-то образом сформулировать подходящую идеологию

Фото: yugopolis.ru

Глава фракции "Справедливая Россия" в госдуме Сергей Миронов заявил, что в России должна быть государственная идеология, чтобы страна была великой и мощной, пишет "Парламентская газета".

"Я настаиваю на том, что нашей стране и нашему народу нужна государственная идеология. В Конституции написано, что никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Соглашусь про обязательную, но государственная идеология нам необходима", — сказал Миронов в ходе своего выступления на "круглом столе" "Опыт Октября 1917 года и современный левоцентризм".

По его словам, российские войска доблестно защищают национальные интересы страны в Сирии, однако "на другой стороне воюют люди, защищенные идеологией, ради которой они идут на смерть, и нам нужно противопоставлять нашу государственную идеологию, основанную на патриотизме".

"Нам пора покончить с мировоззренческим кризисом для того, чтобы умы людей не захватывали радикальные идеи правых националистических или левых популистских сил", — подчеркнул Миронов.

Он добавил, что пока не готов каким-то образом сформулировать подходящую идеологию, но уверен, что это необходимо сделать как можно скорее.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

20.04.2018 19:45
- гость -

Я настаиваю на том, что нашей стране и нашему народу нужна государственная идеология
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Вот вам государственная идеология: "Государство должно работать на благо людей, на их благополучие, достаток и процветание." С нищим и обозленным народом не может быть великой и мощной страны.

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