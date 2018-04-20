Флешмоб #цветениемаральника прошел в Барнауле

Красочный флешмоб, посвященный празднику "Цветение маральника" провели сегодня в Барнауле студенты Алтайского государственного института культуры.
Зрители увидели зажигательные танцы, приняли участие в фотосессии и получили на память сувениры с символикой праздника. Завершилась акция самой массовой фото-публикацией в Инстаграм с хэштегом #цветениемаральника.
Напомним, праздник "Цветение маральника" состоится в Алтайском крае 29 апреля. Начало в 12:00. Вход бесплатный!
А у читателей ИА "Амител" еще есть возможность выиграть бесплатную поездку на праздник, ответив на вопросы нашего теста. Итоги мы подведем в понедельник, 2 апреля.
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А где маральник?