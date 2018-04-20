Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков заявил, что правительство до 3 мая представит в Госдуму заключение на законопроект о контрсанкциях против США с расчетами их последствий для отечественной экономики, "Парламентская газета".
По словам Жукова, в заключении будут приведены подробные расчеты по разным группам товаров. Это делается для того, чтобы четко представлять последствия принятия мер против США для российской экономики, чтобы не навредить ей.
"При подготовке законопроекта к первому чтению в постановлении Госдумы будут описаны направления доработки законопроекта, которые нужно будет сделать ко второму чтению", — отметил он.
Жуков также сообщил, что 20 апреля на встрече депутатов с экспертами и бизнесом решено, что следует более подробно прописать сферы регулирования данного закона, оставив принятие мер по конкретным товарам и товарной номенклатуре Правительству.
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