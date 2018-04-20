Мосгорсуд приговорил полковника Следственного комитета, начальника Управления собственной безопасности ведомства Михаила Максименко к 13 годам строгого режима по делу о взятках, сообщает "Лента.ру" из зала суда.
Также Максименко назначен штраф в размере 165 миллионов рублей. Его лишили звания. Суд запретил ему на протяжении трех лет занимать должности в силовых структурах.
Прокуратура просила для полковника 15 лет лишения свободы.
По версии следствия, Максименко, его заместитель Александр Ламонов и замруководителя московского главка СК Денис Никандров получили взятку 500 тысяч долларов от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого) за освобождение его подручного Андрея Кочуйкова из СИЗО.
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