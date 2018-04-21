Александр Карлин объяснил, как на Алтае будут покупать жилье сиротам

В Алтайском крае жилье для детей-сирот собираются приобретать у застройщиков по рыночной стоимости. Постановление правительства об этом выйдет уже в мае 2018 года. Об этом сообщил губернатор региона Александр Карлин во время Медиалога 18 апреля. Дело в том, что до сих пор при приобретении жилья для этой категории граждан возникали трудности: государство выделяло средства на покупку жилья для сирот исходя из среднестатистических цен, что не устраивало застройщиков, которые отказывались принимать участие в аукционах и продавать жилье ниже его рыночной стоимости.
По словам губернатора уже в мае выйдет постановление, которое позволит учесть и коммерческие интересы продавцов жилья и качественные ожидания будущих владельцев.
"Если бы мы не были ограничены в объеме финансовых ресурсов, то и вопрос бы не стоял — покупали по ценам, которые нравились продавцам и по качеству жилья, которое нравится тем, кому оно предназначено. Но сейчас мы вынуждены выбирать алгоритм, чтобы не обидеть тех, кто стоит в очереди. Если мы будем покупать более дорогое жилье, то тогда меньшее количество человек решит жилищную проблему", — отметил губернатор.
С другой стороны, по словам губернатора, приобретение более дорогого жилья для сирот предполагает, что оно будет более качественным. Губернатор напомнил, что с прошлого года в крае квартиры для сирот приобретают на первичном рынке, так как это с одной стороны минимизирует злоупотребления, а с другой создает меньше проблем молодым людям, которые зачастую не имеют необходимого жизненного опыта и не могут оценить качество предоставляемого жилья.
При этом губернатор посоветовал застройщикам "роток шибко широко не раскрывать":
"Коммерческий интерес это хорошо, но есть еще и интерес молодых людей, которым нужно создать достойные стартовые условия. Можно конечно поднять заоблачную цену, но тогда пострадает другая сторона", — сказал губернатор.
По мнению главы региона в этом случае могла бы помочь форма общественного контроля. И в готовящемся постановлении будет предусмотрена возможность такого контроля, "чтобы коммерческий интерес в итоге не перевернул ситуацию в другую сторону."
"Мы заинтересованы в справедливом решении вопроса", — отметил губернатор.
Комментарии
Да как всегда, никак!
Строительные компании продают жилье по той цене по которой его покупают. Это рынок называется. А кое кто не только роток открывает, но и глупости всякие говорит.