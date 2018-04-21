Фото: avito.ru
Трехкомнатную квартиру площадью 102 квадратных метра продают в Барнауле на улице Балтийской за 7,3 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Как отмечает автор объявления, жилье расположено в квартале 2000 на 12 этаже кирпичной высотки.
"Отличная планировка — гардероб, хозпомещение, утепленные лоджии, встроенный камин, по два окна на обе стороны. Квартира с отличным продуманным ремонтом и мебелью — кухня с каменной столешницей (раковина у окна), встроенные шкафы купе, мягкая мебель, бытовая техника", — сказано в объявлении.
Удобная инфраструктура – в шаговой доступности новые школы и детсады, спортивные клубы, поликлиники и торговые центры.
Комментарии