Житель подмосковного города Люберцы два с половиной часа ждал медицинской помощи с резкой болью в груди и в результате скончался, сообщается на сайте областного СУ СКР.
"Женщина незамедлительно позвонила в скорую помощь, однако ей ответили, что врачи в ближайшее время приехать не смогут, поскольку нет свободных экипажей. Прождав врачей скорой помощи не менее полутора часов и видя, что состояние супруга ухудшается на глазах, женщина отвезла его в приемное отделение Дзержинской городской больницы", — говорится в сообщении
В больнице мужчине также пришлось ждать, пока кто-нибудь из персонала освободится. Спустя час к супругам подошел врач и пригласил в кабинет для проведения ЭКГ. Результаты обследования установили у мужчины предынфарктное состояние. "По пути в реанимационное отделение мужчина скончался", — отметили в ведомстве.
Уточняется, что инцидент произошел еще 20 февраля. По факту произошедшего в отношении медиков возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Из Дзержинской городской больницы для расследования уголовного дела изъята вся необходимая документация, в том числе медицинская карта погибшего.
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