Правительство одобрило законопроект, предлагающий установить максимальный размер пени, которые могут быть начислены за неуплату налогов и сборов. Об этом сообщается на сайте кабмина.
В инициативе предлагается установить, что пени не может превышать размер недоимки по налогу или сбору.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 75 Налогового кодекса Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.
"Принятие законопроекта будет способствовать улучшению положения налогоплательщиков, снизит нагрузку на бизнес", — отмечается на сайте правительства.
Комментарии