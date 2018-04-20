Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин пояснил, что все ответные меры на санкционную политику США, которые готовятся в России, должны быть системными и постоянными, тогда это даст полезные механизмы для стимулирования отечественной экономики, пишет "Парламентская газета".
Мухин прокомментировал слова спикера Госдумы Вячеслава Володина по доработке проекта об ответных мерах на действия США.
"Такая работа должна быть системной, планомерной и очень взвешенной. Изучение особенностей развития рынка должно базироваться только на этом принципе. Надо превращать антироссийские санкции в полезные механизмы стимулирования развития нашей экономики", — подчеркнул политолог.
Он уверен, что любые ответные меры также должны быть протекционистскими и обоснованными с юридической точки зрения.
"То есть мы эту странную ситуацию должны полностью перенести в исключительный позитив для России. Рабочая группа, созданная в Госдуме, с этим справится", — отметил Мухин.
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