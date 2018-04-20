Путин провел совещание с Шойгу и главой Генштаба ВС России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин провел совещание с главой Минобороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым, сообщает РИА Новости.
"Обсуждались вопросы военного строительства. Военачальники доложили президенту о ходе и результатах учений в Дальневосточном федеральном округе. На совещании обсуждался также ряд аспектов по ситуации в Сирии", — рассказал Песков.
Он отметил, что по результатам встречи "намечена очередная сессия совещаний президента с представителями армии и военно-промышленного комплекса в Сочи в середине мая".
Ранее сообщалось, что Путин получает от Минобороны доклад о ситуации в Сирии.
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